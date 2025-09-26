Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt» 25.09.2025

Im Fussball-Talk Heimspiel äussert sich Alex Frei kritisch zur Transferpolitik vieler Super-League-Klubs. Er würde sich wünschen, dass vermehrt auch auf Schweizer gesetzt wird.

In der Schweiz gebe es genügend Spieler, die gut genug wären, um eine Karriere zu machen, ist sich Frei sicher. «Aber du musst ihnen auch die Plattform bieten und ihnen eine Chance geben.» Abgesehen von Luzern und St.Gallen vermisse er in Sachen Transferpolitik bei vielen Vereinen eine klare Philosophie.

«Vielleicht ist es sexyer, wenn einer aus der 2. Mannschaft von Arsenal, Bologna oder Villarreal kommt als einer, den du beim SC Kriens, Schaffhausen oder wo weiss ich entdeckst.» Als Paradebeispiel nennt er Marc Giger, der von Schaffhausen zu St-Gilloise wechseln musste. Dort wurde der 21-jährige Stürmer nun bereits in der Champions League eingesetzt. «Das ist für mich unerklärlich, wie so ein Spieler nicht zuerst 50 Spiele in der Super League macht.»

Junge Spieler für wenig Geld aus dem Ausland holen und dann teuer verkaufen, das funktioniert beim FC Basel, wie blue Sport Chefredaktor Andreas Böni einwendet. David Degen habe 70 Millionen Reingewinn gemacht und eine Meistermannschaft zusammengestellt. Frei geht teilweise mit: «Das ist keine Kritik an David Degen und seiner Klubphilosophie. Überhaupt nicht.» Aber: «Ich bin einfach der Meinung, dass es Platz hat für Schweizer Spieler, bevor ich irgendwo die Nummer 37 von Arsenal oder Napoli hole.» Für ihn wäre beispielsweise «der logische Schritt, dass man Vogt nach Basel holt».

Da hätten die St.Galler einen Einwand. Nicht zuletzt Captain Lukas Görtler, der unter dem Post von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni mit Freis Aussage auf der Karriereplattform Linkedin mit einem Augenzwinkern kommentiert: «Da gibt's auch verschiedene Meinungen.»