Als Alex Frei den Spind von Pascal Schürpf ausräumte 09.08.2025

Die blue Sport Experten Alex Frei und Pascal Schürpf spielten einst gemeinsam beim FC Basel. Eine alte Geschichte muss jetzt noch einmal aufgerollt werden ...

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Früher waren sie Teamkollegen beim FC Basel, heute sind sie Experten-Kollegen bei blue Sport: Alex Frei und Pascal Schürpf.

Im Studio erinnert sich Schürpf an eine Geschichte mit Frei. Der frühere Stürmerstar soll dem damaligen Nachwuchstalent den Spind ausgeräumt haben.

«Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern», soll Frei dem jungen Schürpf gesagt haben. Frei kann sich daran aber nicht erinnern.

Sommer 2009: Alex Frei, der Nati-Rekordtorschütze, kehrt nach erfolgreichen Jahren im Ausland bei Rennes und Dortmund in die Schweiz zurück. Er trifft da unter anderem auf die Klub-Ikonen Marco Streller und Beni Huggel, die er schon aus der Nati kennt. Und auf aufstrebende Talente wie Xherdan Shaqiri – oder eben Pascal Schürpf.

Schürpf hatte 2008 seinen ersten Profivertrag beim FCB unterschrieben, wurde im ersten Jahr aber zu Concordia Basel ausgeliehen. So kehrt auch er im Juli 2009 zu seinem Stammklub zurück. Die ersten Begegnungen mit dem grossen Alex Frei scheinen allerdings nicht immer eine grosse Freude gewesen zu sein.

«Nach einem Training bin ich in die Garderobe gekommen und habe beobachtet, wie Alex meinen Spind ausräumt. Der Spind war voll, ich war sehr unordentlich – und dann lag alles auf dem Boden», erinnert sich Schürpf im Studio bei blue Sport. «Ich habe ihn dann gefragt, warum er das gemacht hat. Und Alex meinte nur: ‹Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern!›»

Frei kann sich an diese Episode nicht mehr erinnern. «Ich habe viele Sachen gemacht – auch in der Erziehung für junge Spieler. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das gemacht habe», verteidigt sich der blue Sport Experte mit einem Schmunzeln.

Die Sache mit der Nummer 7 ...

Offenbar regte sich Frei auch darüber auf, dass der damals 19-jährige Schürpf beim FC Basel die Rückennummer 7 erhielt. «Für mich ist unerklärlich, wie du als junger Spieler hochkommen kannst – ‹ich bin Pascal Schürpf und nehme die Nummer 7›», sagt er.

Schürpf entgegnet, er habe sich die Nummer nicht ausgesucht, sondern einfach erhalten. Er scherzt: «Als Frei zurückkehrte, wollte er die Nummer 7 haben. Dann haben sie ihm gesagt: ‹Auf keinen Fall! Die hat der Schürpf schon.›»

