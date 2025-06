Bis Oktober 2024 stand Peter Zeidler an der Seitenlinie des VfL Bochum. David Inderlied/dpa

Am Montag verabschiedet Lausanne auf der seiner Homepage Ludovic Magnin in Richtung Basel. Laut Informationen von blue Sport dürfte mit Peter Zeidler sein Nachfolger schon bereitstehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut Informationen von blue Sport dürfte Peter Zeidler die Nachfolge von Ludovic Magnin an der Seitenlinie des FC Lausanne-Sport übernehmen. Mehr anzeigen

Der Wechsel von Ludovic Magnin von Lausanne zum FC Basel ist nun kommuniziert, am Dienstag wird er beim FCB vorgestellt.

Der Transfer ist schliesslich nur noch eine Vollzugsmeldung, bereits am 5. Juni kündigte blue Sport den Wechsel an. Dass es so lange gedauert hat, hatte vor allem mit dem Double-Sieger-Trainer Fabio Celestini zu tun, dessen Vertragsauflösung sich am Rheinknie in die Länge gezogen hat.

Lausanne wusste also bereits länger, dass Magnin nach drei erfolgreichen Saisons weiterziehen wird. «Danke für alles, Ludo!», schreibt der Klub auf seiner Homepage, zählt seine Erfolge auf und verabschiedet den «Sohn der Stadt».

Zeidler kennt die Liga und spricht perfekt französisch

Aber haben die Waadtländer in dieser Zeit nicht nur Abschiedszeilen geschrieben und sind untätig geblieben – sie haben sich sofort nach einem geeigneten Nachfolger umgeschaut.

Laut Informationen von blue Sport haben sie ihn bereits gefunden. Alles deutet darauf hin, dass Peter Zeidler übernimmt und nach einem kurzen Abenteuer beim VfL Bochum, wo er im Oktober des letzten Jahres nach schwachem Saisonstart entlassen wurde, zurück in die Super League wechselt.

Zeidler wäre eine logische Lösung. Der 62-jährige Deutsche kennt nach seinen sechs Jahren beim FC St. Gallen (2018 bis 2024) und seinen acht Monaten bei Sion (2016/17) die Liga wie kaum ein anderer. Zudem begeistert er mit seinem offensiven Powerfussball, den er spielen lässt, die Fans – und Zeidler parliert Zeidler perfekt französisch, arbeitete er doch einst auch als Französischlehrer.

