Shaqiri: «Im Joggeli zu spielen ist ein Traum» 23.04.2025

Xherdan Shaqiri ist eine lebende FCB-Legende. Seine Rückkehr nach Basel brachte Euphorie, jetzt steht der Klub vor dem ersten Meistertitel seit 2017. Lange war Shaq weg, verbunden blieb er mit dem FCB aber immer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit letztem Sommer zaubert Xherdan Shaqiri wieder in der Super League. Und wie! In 29 Liga-Spielen hat der 33-Jährige 14 Tore und 17 Assists geliefert, der Meistertitel ist für Basel zum Greifen nah.

Zwischen 2012 und 2024 war Shaqiri weg, den FCB trug er in dieser Zeit aber immer im Herzen. Selbst als er in Chicago spielte, tat er alles, um die Spiele seines Herzensvereins mitzuverfolgen.

«Ich lebe meinen Traum und darf wieder in diesem wunderschönen Stadion zuhause auflaufen», sagt Shaqiri zu blue Sport. Mehr anzeigen

An seine ersten Besuche im Joggeli kann sich Xherdan Shaqiri noch gut erinnern. «Ich war schon in den Junioren beim FCB. Da durfte ich oft auch an die Spiele gehen. Wir haben da die Matchprogramm-Hefte verkauft», sagt der 33-Jährige im Gespräch mit blue Sport. «Als ich dann zum ersten Mal selber als Spieler im Joggeli spielen durfte, ging ein riesiger Traum in Erfüllung.»

Im Juli 2009 war das. Drei Jahre lang zauberte Shaqiri im St. Jakob-Park, dann klopfte der grosse FC Bayern an. Nach dem Abenteuer inklusive Triple-Gewinn in München zog es Shaq weiter zu Inter Mailand, dann nach England zu Stoke City und Liverpool, und schliesslich über Lyon in die USA zu Chicago Fire.

Dem FCB blieb er in all den Jahren aber immer verbunden. Seit der Jahrtausendwende habe er fast alle Spiele seines Herzensvereins mitverfolgt, sagt Shaqiri, auch wenn das nicht immer einfach war. «In Amerika war es schwierig wegen der Zeitverschiebung. Da musste ich manchmal schon um 8 Uhr den TV einschalten, um ein FCB-Spiel zu schauen. Das war etwas komisch, aber ich habe es gemacht.»

Xherdan Shaqiri trug den FC Basel immer im Herzen. Keystone

Seit letztem Sommer spielt der 125-fache Nationalspieler selbst wieder für Basel. Und verzückt die Super League. 14 Tore und 17 Assists in 29 Spielen sprechen Bände. «Ich lebe meinen Traum und darf wieder in diesem wunderschönen Stadion zuhause auflaufen», sagt Shaqiri, der sich in seiner neuen alten Heimat sichtlich pudelwohl fühlt.

FCB wieder auf Titeljagd – dank Shaqiri

Es ist vor allem Shaqiri zu verdanken, dass der FCB wieder nach Titeln greifen kann. In der Super League hat der Leader fünf Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Servette. Im Cup steht der FCB im Halbfinal und trifft heute Sonntag auf Lausanne. Shaqiri bleibt aber bescheiden: «Ich bin nicht alleine verantwortlich für unseren Erfolg, sondern die ganze Mannschaft und der ganze Klub. Es geht nur als Team.»

Seit 2019 wartet der FCB auf einen Titelgewinn. Shaqiris Ziel und «grösster Traum» sei es, am Ende der Saison auf dem Barfüsserplatz zu stehen und eine Trophäe in den Händen zu halten. Oder vielleicht sogar zwei. «Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin gespannt, wie die jungen Spieler jetzt mit dem Druck umgehen, wenn es darauf ankommt. Ich freue mich sehr darauf.»

