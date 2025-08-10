Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend» Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis. 08.08.2025

Vor zwei Jahren stand Anthony Racioppi im Aufgebot des Nationalteams, dann geriet seine Karriere ins Stocken. Nun ist der 26-Jährige in Sitten tätig, wo er sich wieder wohlfühlt. Im Gespräch mit blue Sport spricht der Goalie vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub auch über seine Zeit in Bern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anthony Racioppi, einst im Nationalteam und später bei YB degradiert, hat nach schwierigen Stationen in England und Köln beim FC Sion neuen Halt und einen Stammplatz gefunden.

Der 26-jährige Goalie schätzt das Vertrauen, die gute Teamchemie und den starken Saisonstart der Walliser.

Vor dem Duell gegen Ex-Klub YB (Sonntag, 14:00 Uhr live auf blue Sport) betont er, trotz des unschönen Abschieds positive Erinnerungen an seine Zeit in Bern zu haben. Mehr anzeigen

Endlich einmal eine Saison durchspielen. Das wünscht sich Anthony Racioppi mehr als alles andere. Er möchte frei von Verletzungen bleiben, sich weiterentwickeln und an Stabilität gewinnen. Etwas, das dem Genfer in seiner Karriere zeitweise, aber eben noch nie eine Saison am Stück gelungen ist.

Nach seiner Ausbildung in der Fussballschule von Olympique Lyon hatte Racioppi in Dijon den Posten als Nummer 1 erobert und wieder verloren, danach erlebte er dasselbe in Bern.

Zunächst verdrängte er den langjährigen Stammgoalie David von Ballmoos und spielte mit YB in der Champions League. In jenem Herbst wurde er – nach zwölf Einsätzen für die U21 – auch erstmals fürs A-Nationalteam aufgeboten. Racioppis Weg schien vorgezeichnet.

Racioppi: «Ich war wütend und enttäuscht»

Doch dann bevorzugte der damalige Trainer Raphaël Wicky für die Rückrunde wieder David von Ballmoos. Die Degradierung nur etwa vier Monate nach der Beförderung schmerzte den Genfer.

«Das war enttäuschend, denn ich hatte einen guten Lauf. Als mir der Stecker gezogen wurde, war ich ziemlich wütend und enttäuscht», so Racioppi im Inteview mit blue Sport (siehe Video oben).

Der Schritt ins Ausland schien logisch, doch Hull City in England erwies sich schnell als Misstritt. Ein Spiel durfte er für das Team aus der zweithöchsten englischen Liga absolvieren. Im Liga-Cup unterlief ihm ein Fehler, der zum 1:2 und damit zur Niederlage führte. Es folgten keine weiteren Einsätze und im Winter die Leihe nach Köln, wo er ebenfalls ohne Ernstkampf blieb.

«Das vergangene Jahr war schwierig. Die Erfahrungen sind wertvoll, doch was die Spielzeit angeht, war es etwas komplizierter», so Racioppi, für den klar war: Er brauchte einen Verein, bei dem er für die neue Saison gesetzt ist.

Anthony Racioppi ist bei Sion gesetzt. KEYSTONE

Neue Ruhe in Sitten

Diese Zusicherung konnte ihm Barthélémy Constantin bieten. Der Sportchef des FC Sion stattete den Goalie nicht nur mit einem Stammplatz, sondern auch gleich mit einem Vierjahresvertrag aus. Zeichen des Vertrauens, die Racioppi nach schwierigen Monaten nur zu gern annahm.

«Es tut mir echt gut, jetzt in einem Team zu sein, dass mir vertraut und in das ich mich einbringen kann», gibt sich der 26-Jährige begeistert. «Jetzt wo ich hier bin, bin ich wirklich nicht enttäuscht.»

Aber ist der FC Sion tatsächlich der richtige Ort, um Stabilität zu finden? Noch vor ein paar Jahren wäre diese Frage wohl klar verneint worden. Inzwischen scheint beim Walliser Klub aber eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein.

Abgesehen von der umstrittenen Russland-Reise für ein lukratives Testspiel dominierten im Wallis zuletzt die «Good News». So verkündete der Klub kürzlich, die Saison-Einnahmen einer Tribünenseite an das vom Bergsturz betroffene Dorf Blatten zu spenden. Anstelle der in Sitten schon fast zur Tradition gewordenen Trainer-Kapriolen ging man nun schon zum dritten Mal in Folge mit Didier Tholot in die Saison. Auch die Spieler scheinen sich wohlzufühlen. So betonte Benjamin Kololli bei seiner Vertragsverlängerung, dass die Rückkehr zu Sion einer der besten Entscheide seiner Karriere gewesen sei.

Racioppi ist nach wenigen Wochen ebenfalls sehr zufrieden. Die Arbeit mit Goalietrainer Massimo Colomba, der nach zehn Jahren beim FC Basel seit 2022 in Sitten angestellt ist, sei «super» – und auch der Austausch mit der nominellen Nummer 2 Francesco Ruberto funktioniere gut. «Sowieso ist der Zusammenhalt im Team sehr gross.»

Wieder ein guter Start

Dass es innerhalb der Mannschaft stimmt, hat sich in den ersten beiden Meisterschaftsrunden gezeigt. Ein Comeback wie das in Zürich, als die Sittener zwischen der 81. und 91. Minute ein 0:2 in ein 3:2 verwandelten, setzt eine grosse Moral voraus. Am vergangenen Wochenende folgte der eindrückliche 4:0-Triumph über das ambitionierte Lugano, womit der FC Sion sogar von der Tabellenspitze grüsst.

Der gute Start lässt Racioppi und Co. jedoch nicht abheben. «Jetzt darf man sich nicht zu sehr begeistern. Die Saison ist noch lang.» Auch wenn er im vergangenen Jahr noch nicht dabei war, weiss er genau, dass Sion bereits letzten Sommer mit zwei Siegen gestartet ist – und dass man sich darauf nicht allzu viel einbilden darf. Dennoch sind die Walliser in ihrer Zielsetzung forscher als andere Klubs. Sie sagen klar, dass sie die ersten sechs erreichen wollen.

Am Sonntag wartet ein echter Härtetest – und für Racioppi die Rückkehr nach Bern. Zwar haben die Sittener vor einem Jahr eine historische Durststrecke beendet und den ersten Liga-Auswärtssieg gegen YB seit 1996 gefeiert. Die Bilanz im Wankdorf in den vergangenen drei Jahrzehnten ist mit 37 Niederlagen in 44 Ligaspielen jedoch nach wie vor deutlich negativ.

Dem Wiedersehen mit dem alten Verein blickt der Goalie trotz des eher unschönen Endes betont gelassen entgegen. «Die Erinnerungen sind trotz allem positiv. Ich habe in Bern drei Titel gewonnen und Champions League gespielt. Nun freue ich mich auf die Rückkehr.»

