  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sion-Goalie Racioppi «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Tobias Benz

10.8.2025

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis.

08.08.2025

Vor zwei Jahren stand Anthony Racioppi im Aufgebot des Nationalteams, dann geriet seine Karriere ins Stocken. Nun ist der 26-Jährige in Sitten tätig, wo er sich wieder wohlfühlt. Im Gespräch mit blue Sport spricht der Goalie vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub auch über seine Zeit in Bern.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

10.08.2025, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anthony Racioppi, einst im Nationalteam und später bei YB degradiert, hat nach schwierigen Stationen in England und Köln beim FC Sion neuen Halt und einen Stammplatz gefunden.
  • Der 26-jährige Goalie schätzt das Vertrauen, die gute Teamchemie und den starken Saisonstart der Walliser.
  • Vor dem Duell gegen Ex-Klub YB (Sonntag, 14:00 Uhr live auf blue Sport) betont er, trotz des unschönen Abschieds positive Erinnerungen an seine Zeit in Bern zu haben.
Mehr anzeigen

Endlich einmal eine Saison durchspielen. Das wünscht sich Anthony Racioppi mehr als alles andere. Er möchte frei von Verletzungen bleiben, sich weiterentwickeln und an Stabilität gewinnen. Etwas, das dem Genfer in seiner Karriere zeitweise, aber eben noch nie eine Saison am Stück gelungen ist.

Nach seiner Ausbildung in der Fussballschule von Olympique Lyon hatte Racioppi in Dijon den Posten als Nummer 1 erobert und wieder verloren, danach erlebte er dasselbe in Bern.

Zunächst verdrängte er den langjährigen Stammgoalie David von Ballmoos und spielte mit YB in der Champions League. In jenem Herbst wurde er – nach zwölf Einsätzen für die U21 – auch erstmals fürs A-Nationalteam aufgeboten. Racioppis Weg schien vorgezeichnet.

Racioppi: «Ich war wütend und enttäuscht»

Doch dann bevorzugte der damalige Trainer Raphaël Wicky für die Rückrunde wieder David von Ballmoos. Die Degradierung nur etwa vier Monate nach der Beförderung schmerzte den Genfer.

«Das war enttäuschend, denn ich hatte einen guten Lauf. Als mir der Stecker gezogen wurde, war ich ziemlich wütend und enttäuscht», so Racioppi im Inteview mit blue Sport (siehe Video oben).

Der Schritt ins Ausland schien logisch, doch Hull City in England erwies sich schnell als Misstritt. Ein Spiel durfte er für das Team aus der zweithöchsten englischen Liga absolvieren. Im Liga-Cup unterlief ihm ein Fehler, der zum 1:2 und damit zur Niederlage führte. Es folgten keine weiteren Einsätze und im Winter die Leihe nach Köln, wo er ebenfalls ohne Ernstkampf blieb.

«Das vergangene Jahr war schwierig. Die Erfahrungen sind wertvoll, doch was die Spielzeit angeht, war es etwas komplizierter», so Racioppi, für den klar war: Er brauchte einen Verein, bei dem er für die neue Saison gesetzt ist.

Anthony Racioppi ist bei Sion gesetzt.
Anthony Racioppi ist bei Sion gesetzt.
KEYSTONE

Neue Ruhe in Sitten

Diese Zusicherung konnte ihm Barthélémy Constantin bieten. Der Sportchef des FC Sion stattete den Goalie nicht nur mit einem Stammplatz, sondern auch gleich mit einem Vierjahresvertrag aus. Zeichen des Vertrauens, die Racioppi nach schwierigen Monaten nur zu gern annahm.

«Es tut mir echt gut, jetzt in einem Team zu sein, dass mir vertraut und in das ich mich einbringen kann», gibt sich der 26-Jährige begeistert. «Jetzt wo ich hier bin, bin ich wirklich nicht enttäuscht.»

Aber ist der FC Sion tatsächlich der richtige Ort, um Stabilität zu finden? Noch vor ein paar Jahren wäre diese Frage wohl klar verneint worden. Inzwischen scheint beim Walliser Klub aber eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein.

Abgesehen von der umstrittenen Russland-Reise für ein lukratives Testspiel dominierten im Wallis zuletzt die «Good News». So verkündete der Klub kürzlich, die Saison-Einnahmen einer Tribünenseite an das vom Bergsturz betroffene Dorf Blatten zu spenden. Anstelle der in Sitten schon fast zur Tradition gewordenen Trainer-Kapriolen ging man nun schon zum dritten Mal in Folge mit Didier Tholot in die Saison. Auch die Spieler scheinen sich wohlzufühlen. So betonte Benjamin Kololli bei seiner Vertragsverlängerung, dass die Rückkehr zu Sion einer der besten Entscheide seiner Karriere gewesen sei.

Racioppi ist nach wenigen Wochen ebenfalls sehr zufrieden. Die Arbeit mit Goalietrainer Massimo Colomba, der nach zehn Jahren beim FC Basel seit 2022 in Sitten angestellt ist, sei «super» – und auch der Austausch mit der nominellen Nummer 2 Francesco Ruberto funktioniere gut. «Sowieso ist der Zusammenhalt im Team sehr gross.»

Spenden während ganzer Saison. Der FC Sion zeigt sich solidarisch mit dem Bergsturz-Dorf Blatten

Spenden während ganzer SaisonDer FC Sion zeigt sich solidarisch mit dem Bergsturz-Dorf Blatten

Wieder ein guter Start

Dass es innerhalb der Mannschaft stimmt, hat sich in den ersten beiden Meisterschaftsrunden gezeigt. Ein Comeback wie das in Zürich, als die Sittener zwischen der 81. und 91. Minute ein 0:2 in ein 3:2 verwandelten, setzt eine grosse Moral voraus. Am vergangenen Wochenende folgte der eindrückliche 4:0-Triumph über das ambitionierte Lugano, womit der FC Sion sogar von der Tabellenspitze grüsst.

Der gute Start lässt Racioppi und Co. jedoch nicht abheben. «Jetzt darf man sich nicht zu sehr begeistern. Die Saison ist noch lang.» Auch wenn er im vergangenen Jahr noch nicht dabei war, weiss er genau, dass Sion bereits letzten Sommer mit zwei Siegen gestartet ist – und dass man sich darauf nicht allzu viel einbilden darf. Dennoch sind die Walliser in ihrer Zielsetzung forscher als andere Klubs. Sie sagen klar, dass sie die ersten sechs erreichen wollen.

UHD HDR BSC Young Boys - FC Sion
UHD HDR BSC Young Boys - FC Sion

So 10.08. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - FC Sion

Mit tv.blue.ch mieten

Am Sonntag wartet ein echter Härtetest – und für Racioppi die Rückkehr nach Bern. Zwar haben die Sittener vor einem Jahr eine historische Durststrecke beendet und den ersten Liga-Auswärtssieg gegen YB seit 1996 gefeiert. Die Bilanz im Wankdorf in den vergangenen drei Jahrzehnten ist mit 37 Niederlagen in 44 Ligaspielen jedoch nach wie vor deutlich negativ.

Dem Wiedersehen mit dem alten Verein blickt der Goalie trotz des eher unschönen Endes betont gelassen entgegen. «Die Erinnerungen sind trotz allem positiv. Ich habe in Bern drei Titel gewonnen und Champions League gespielt. Nun freue ich mich auf die Rückkehr.»

Das könnte dich auch interessieren

Sion – Lugano 4:0

Sion – Lugano 4:0

Super League | 2. Runde | Saison 25/26

03.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone
Deshalb musste die Polizei alles eingreifen +++ Die besten Bilder
Roche und Novartis verlagern Produktion in die USA – Bund ruft zum Krisengipfel
Brad Pitt ist zurück – ist der Skandal damit vergessen?
Britisches Paar renoviert Haus – und entdeckt Nazi-Bunker

Fussball-News

Sohm trifft bei Fiorentina-Premiere. Viel Lob für Jashari nach Milan-Debüt: «Er wird die Fans begeistern»

Sohm trifft bei Fiorentina-PremiereViel Lob für Jashari nach Milan-Debüt: «Er wird die Fans begeistern»

Aufsteiger Thun im Höhenflug. Lustrinelli: «Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz»

Aufsteiger Thun im HöhenflugLustrinelli: «Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz»

FCSG-Youngster sorgt für Aufsehen. Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

FCSG-Youngster sorgt für AufsehenAlex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

Highlights im Video. Aarau gewinnt auch sein zweites Spiel

Highlights im VideoAarau gewinnt auch sein zweites Spiel

Highlights im Video. Thun behält auch in Luzern die weisse Weste

Highlights im VideoThun behält auch in Luzern die weisse Weste