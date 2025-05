Abrashi: «Wir müssen die heutige Energie in die Barrage mitnehmen» 22.05.2025

Die Grasshoppers müssen trotz eines Sieges gegen den FC St.Gallen in die Barrage. Das sagen die GC-Akteure nach der Partie.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nach dem letzten Spieltag der Super League ist die Saison für GC noch nicht ganz vorbei.

Die Hoppers schaffen es trotz eines Sieges nicht mehr über den 11. Platz hinaus und müssen nun gegen Aarau in der Barrage ran.

GC-Captain Amir Abrashi appelliert: «Wir müssen die heutige Energie in die Barrage mitnehmen.» Mehr anzeigen

Die Grasshoppers zeigen gegen den FC St.Gallen eine starke Leistung. Der Rekordmeister gewinnt gegen die Ostschweizer mit 2:0 – ein bittersüsser Sieg. Die Hoppers halten sich vom direkten Abstieg zwar fern, müssen aber die Extra-Runde über die Barrage nehmen.

«Scheisse», sagt Nikolas Muci trocken über den Fakt, dass sein Team in die Barrage muss. Dennoch zeigt sich der Torschütze zum 1:0 zufrieden. «Wir sind von Beginn weg mit der richtigen Mentalität ins Spiel gegangen. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt.» Den Treffer in der 12. Minute erzielt Muci mit der Hacke. «Ein schönes Tor», sagt er und fügt an: «Das war Instinkt.»

Den Torriecher Mucis wird GC in der Barrage brauchen. Nebst Treffern braucht es aber auch die richtige Mentalität. Und wie diese auszuschauen hat, haben die Zürcher gegen den FCSG bereits gezeigt. «Wir müssen die heutige Energie in die Barrage mitnehmen», meint Abrashi nach dem Spiel.

Dem pflichtet wohl auch Trainer Tomas Oral bei. «Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Sie hat heute bestätigt, was ich die letzten Wochen immer wieder gepredigt hatte.»

Und Oral wird weiter predigen. Am kommenden Dienstag schon empfangen die Hoppers den FC Aarau zum Barrage-Hinspiel. Klar ist: Die Partie findet nicht im Letzigrund statt, weil die Band «Imagine Dragons» das Stadion in ein Festival-Gelände verwandeln wird. Wo der Ball rollt, ist noch nicht bekannt.

