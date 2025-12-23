Ancillo Canepa: «Das Image des FC Zürich hat Schaden genommen»

Ancillo Canepa über Malenovic-Entlassung: «Das Image des FC Zürich hat Schaden genommen» 23.12.2025

In der Sendung «Heimspiel» auf blue Sport sprechen FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Gattin Heliane exklusiv und zum ersten Mal öffentlich über die Entlassung von Sportchef Milos Malenovic und erklären die Beweggründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich trennte sich letzte Woche von Sportchef Milos Malenovic. Bei blue Sport sprechen Ancillo und Heliane Canepa zum ersten Mal öffentlich über die Entlassung.

Präsident Ancillo Canepa betont, die Trennung hänge damit zusammen, dass das Image des FC Zürich zuletzt Schaden genommen habe.

Der FCZ-Boss erklärt zudem: «Wenn du merkst, dass gewisse Werte, die uns so wichtig sind, in der Öffentlichkeit angezweifelt werden, dann musst du reagieren.» Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Das FCZ-Präsidenten-Ehepaar Ancillo und Heliane Canepa ist bei blue Sport in der Sendung Heimspiel zu Gast und spricht das erste Mal über die Entlassung von Ex-Sportchef Milos Malenovic. Erst am letzten Freitag kommunizierte der FC Zürich, dass man nicht länger mit Malenovic als Sportchef zusammenarbeiten werde.

Nun erklären die Canepas bei blue Sport, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist: «Wir haben klar gesehen, dass das Image des FC Zürich Schaden genommen hat. Für uns ist es wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit als seriöser Klub wahrgenommen werden», erklärt Präsident Ancillo Canepa. In verschiedenen Themen sei man aber in eine Sackgasse gekommen, weil die Personalie immer diskutiert wurde: «Es blieb uns gar nichts anderes übrig, als diese Trennung vorzunehmen.»

Es sei ein Image gewesen in den letzten Wochen und Monaten, welches dem FC Zürich nicht gutgetan habe. Generell habe Malenovic aber auch sehr viel gute Sachen getan und Projekte umgesetzt: «Die vielen jungen Spieler im Kader sind zu einem grossen Teil auch sein Verdienst.»

Michael Wegmann, Leiter Sport blue News wirft dann ein, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass Investoren oder Interessenten wegen eines möglichen FCZ-Verkaufs immer das gleiche Feedback gegeben hätten: «FCZ ja, mit Milos eher nein.»

Ancillo Canepa erklärt: «Ich will das nicht im Detail bestätigen oder dementieren.» Aber man sei in eine Sackgasse gekommen, die verschiedene Projekte betroffen gemacht habe und hierfür sei das Image schon auch sehr wichtig.

Wenn die Werte in der Öffentlichkeit angezweifelt werden

Aber wann genau, hat man beim FCZ entschieden, getrennte Wege zu gehen, will Moderator Stefan Eggli wissen: «Wir haben schon auch die Fans aus der Kurve gespürt», erklärt Canpea und erzählt, dass ihm auch Saisonkarteninhaber geschrieben haben, dass sie ihr Abo nicht verlängern werden. Auch Sponsoren hätten sich zunehmend distanziert: «Der eine oder andere hat dann schon gesagt, dass er sich nicht engagiert, weil das Image nicht so gut ist.»

«Diese Themen haben uns sehr beschäftigt», so der FCZ-Boss. Man sei an der Organisation für die Ausrichtung der Zukunft und dafür sei Ruhe im Verein sehr wichtig: «Ein gutes Image haben wir all die Jahre gepflegt. Wenn wir gesagt haben, dass wir eine Familie sind, war das nicht einfach nur Blabla.»

Man wolle seriös, glaubwürdig und integer sein: «Und wenn du merkst, dass diese Werte, die uns so wichtig sind, in der Öffentlichkeit angezweifelt werden, dann musst du reagieren.»

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge ...

Nach der Malenović-Entlassung: Das Ehepaar Canepa spricht exklusiv im Heimspiel Zwei turbulente Jahre liegen hinter dem FCZ. Wie weiter nach der Entlassung des umstrittenen Sportchefs? Heliane und Ancillo Canepa sprechen im Fussball-Talk Heimspiel über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Zürcher Stadtklubs. 23.12.2025