Sportchef macht Trainerdiplom Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ? 

Jan Arnet

26.10.2025

Canepa: «Als die Spieler zu mir kamen, musste ich reagieren»

Canepa: «Als die Spieler zu mir kamen, musste ich reagieren»

26.10.2025

Vor zwei Jahren übernahm Milos Malenovic beim FCZ als Sportchef. Seither hat er fünf Mal den Trainer gewechselt. Jetzt wird bekannt, dass Malenovic selber das Trainerdiplom macht. Wird also bald er an der Seitenlinie der Zürcher stehen? FCZ-Präsident Ancillo Canepa gibt bei blue Sport Auskunft.

Redaktion blue Sport

26.10.2025, 21:32

Die Premiere von Denis Hediger als Interimstrainer des FC Zürich ist nicht von Erfolg gekrönt. Der FCZ verliert daheim gegen die Young Boys mit 2:3 – weil Juan José Perea in der Nachspielzeit noch einen Penalty verschiesst. Hier geht's zum Spielbericht.

blue Sport konnte schon vor der Partie am Sonntag mit Ancillo Canepa sprechen und ihn zur aktuellen Situation im Verein befragen. Was der FCZ-Präsident über Hediger, Malenovic und die Mannschaft zu sagen hat, erfährst du im Video oben.

Spektakel im Letzigrund. Perea verschiesst Penalty in der Nachspielzeit – YB schlägt den FCZ

Spektakel im LetzigrundPerea verschiesst Penalty in der Nachspielzeit – YB schlägt den FCZ

Zürich – YB 2:3

Zürich – YB 2:3

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Brecher: «Dieser Doppelschlag nach der Pause – das darf nicht sein»

Brecher: «Dieser Doppelschlag nach der Pause – das darf nicht sein»

26.10.2025

Super League

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauer. Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauerMagnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Video-Highlights. Ayé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-HighlightsAyé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-Highlights. Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen

Video-HighlightsDer Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen