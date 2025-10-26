Canepa: «Als die Spieler zu mir kamen, musste ich reagieren» 26.10.2025

Vor zwei Jahren übernahm Milos Malenovic beim FCZ als Sportchef. Seither hat er fünf Mal den Trainer gewechselt. Jetzt wird bekannt, dass Malenovic selber das Trainerdiplom macht. Wird also bald er an der Seitenlinie der Zürcher stehen? FCZ-Präsident Ancillo Canepa gibt bei blue Sport Auskunft.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Die Premiere von Denis Hediger als Interimstrainer des FC Zürich ist nicht von Erfolg gekrönt. Der FCZ verliert daheim gegen die Young Boys mit 2:3 – weil Juan José Perea in der Nachspielzeit noch einen Penalty verschiesst. Hier geht's zum Spielbericht.

blue Sport konnte schon vor der Partie am Sonntag mit Ancillo Canepa sprechen und ihn zur aktuellen Situation im Verein befragen. Was der FCZ-Präsident über Hediger, Malenovic und die Mannschaft zu sagen hat, erfährst du im Video oben.

Zürich – YB 2:3 Super League | 10. Runde | Saison 25/26 26.10.2025