22 versenkte Elfmeter in Serie Anto Grgic ist der Penalty-König von Europa 

Michael Wegmann

15.2.2026

22 Penalty-Tore in Serie – Grgic verrät sein Rezept

22 Penalty-Tore in Serie – Grgic verrät sein Rezept

Beim FC Lugano überzeugt Anto Grgic mit 22 verwandelten Penaltys in Serie. Gegenüber blue Sport erzählt er, dass jede Situation anders ist und Vertrauen in die eigenen Qualitäten entscheidend bleibt.

11.02.2026

Luganos Mittelfeldspieler Anto Grgic ist der sicherste Elfmeter-Schütze der Schweiz. Auch in Europas Top-Ligen hat keiner eine annähernd so lange Penalty-Serie. Sein Geheimnis? Er schaut den Goalie aus. 

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

15.02.2026, 11:00

Anto Grgic ist der Penaltykönig. Mittlerweile hat er 22 Penaltys in Serie verwandelt – 19 in der Super League. Kein anderer Spieler der Super League ist nur annähernd so treffsicher. Nicht einmal auf 7 erfolgreiche Penaltys hintereinander kommt die Konkurrenz.

Auch europaweit schwingt Grgic mit seiner Quote oben aus. Weil Bayern-Star Harry Kane bei seinem 30. Elfmeter gescheitert ist, hat aktuell die längste Serie in den Top-5-Ligen Dortmunds Emre Can. Mit 11 verwandelten Penaltys.

Penalty-Serien in den Top-5-Ligen

  • 11 Penaltys: Emre Can (Borussia Dortmund)
  • 8 Penaltys: Niclas Füllkrug (AC Milan) 
  • 8 Penaltys: Raphinha (Barcelona)
  • 8 Penaltys: Florian Kainz (1.FC Köln)
Mehr anzeigen

Grgics 22, eine Zahl mit Seltenheitswert. Sein letzter Fehlschuss? War am 31. Oktober 2021. Damals noch im Dress von Sion scheiterte er an GC-Keeper André Moreira. Seither zappelte jeder Ball im Netz.

Grgic' Penalty-Trick: Er schaut den Goalie aus

Auffallend ist, wie er schiesst. Grgic schaut den Goalie aus, wartet mit dem Schuss bis sich dieser bewegt. Eine riskante Art Elfmeter zu treten. Doch der gebürtige Zürcher hat sie perfektioniert. Er trifft, trifft und trifft. «Jede Penalty-Situation ist anders, aber ich vertraue auf meine Qualitäten. Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen kann», sagt er zu blue Sport. 

Und trotzdem ist er sich bewusst, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Grgic: «Irgendwann werde ich wieder einmal einen Penalty verschiessen. Dann ist das eben so. Aber ich arbeite natürlich daran, dass ich meine Serie  weiter ausbauen kann.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

11.02.2026

