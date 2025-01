Aliou Baldé spielte zuletzt für Bochum in der Bundesliga. Bild: Keystone

Lausanne-Sport rüstet auf und holt Offensivspieler Aliou Baldé für die nächsten sechs Monate zurück. Der 22-Jährige kam zuletzt bei Bundesligist Bochum nicht mehr zum Einsatz.

Auch Lausanne rüstet auf im Spitzenkampf und verstärkt sich mit einem Offensivspieler von Bochum. Aliou Baldé, der 22-jährige Flügelspieler, kehrt per sofort zurück. Im Januar 2023 hat er die Waadtländer Richtung Nizza verlassen, nachdem er beim Aufsteiger mit 8 Toren in 15 Partien in der Super League brillieren konnte.

Die Rückkehr von Baldé unterstreicht Lausannes Ambitionen im Spitzenkampf. Zudem ist auch Supertalent Alvyn Sanches noch da. Der Marktwert des 21-jährigen Überfliegers der Vorrunde (9 Skorerpunkte in 18 Partien, dazu überragende Zweikampfwerte) liegt bereits bei rund 9 Millionen Franken.

Trotz Baldé, Sanches und Platz 3 mit nur einem Punkt Rückstand auf Leader Lugano bleibt Trainer Ludovic Magnin zurückhaltend. «Unser Ziel bleibt ein Platz unter den ersten Sechs. Als wir dies anfangs Saison herausgegeben haben, haben uns viele ausgelacht.»

Lachen tut längst keiner mehr. Sicher nicht die Konkurrenz aus Genf, Basel, Zürich oder Bern.

