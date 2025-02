Servette FC – die Rückkehr der Grenats (Teil 1): Identität

In den Neunzigerjahren war Servette ein angesehener Fussballklub. Dies änderte sich nach dem Konkurs drastisch. Die Dokumentation begleitet Protagonisten des Traditionsklubs auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur und in die Herzen einer ganzen Region.

03.02.2025