Zuber: «Wir haben unseren Mann gestanden» 27.09.2025

Dem FC Zürich gelingt nach dem blamablen Cup-Aus in Nyon eine eindrückliche Reaktion. Steven Zuber lobt Team und Staff nach dem 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer St.Gallen in den höchsten Tönen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem überraschenden Aus im Schweizer Cup am vergangenen Wochenende gegen Nyonnais kehrt der FC Zürich im Heimspiel gegen St.Gallen trotz Pausenrückstand auf die Siegerstrasse zurück.

Die Erleichterung ist Steven Zuber im Interview nach dem Spiel anzumerken: «Wir sind alle sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.»

Zuber lobt Team und Staff für die Leistung in den vergangenen Tagen: «Wir haben in dieser Woche hart gearbeitet und sehr viel gekämpft.»

Am letzten Wochenende zieht der FC Zürich ausgerechnet im Cup-Sechzehntelfinal einen ganz schwachen Tag ein, scheitert im Penaltyschiessen an Stade Nyonnais und muss sich in der Folge harsche Kritik gefallen lassen.

Sechs Tage später zeigt die Mannschaft gegen Super-League-Leader St.Gallen ein ganz anderes Gesicht – und lässt sich auch von einem unglücklichen Pausenrückstand nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel legt der FCZ noch einen Gang zu und schafft die Wende vom 0:1 zum 3:1. Was ist in der Kabine passiert?

«Ein Verein mit viel Emotionen»

«Wir sind eine Mannschaft und ein Verein mit sehr viel Emotionen. Wir sind immer laut, auf oder auch neben dem Platz und in der Kabine. Wir haben gewisse Dinge angesprochen, die nicht gehen und haben es dann gut umgesetzt», sagt Steven Zuber im Interview mit blue Sport nach dem Schlusspfiff.

«Gegen einen so starken Gegner musst du über den Kampf kommen. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben unseren Mann gestanden, vor allem im Mittelfeld», lobt der Torschütze zum zwischenzeitliche Ausgleich vor allem die gezeigte Einstellung während, aber auch schon vor der Partie. «Ich will einfach mal unsere Mannschaftsleistung von A bis Z, von den Spielern bis zu Physio oder Trainer, hervorheben», sagt Zuber und fügt an: «Wir haben in dieser Woche hart gearbeitet und sehr viel gekämpft.»

Die Highlights der Partie