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Vom FC Thun zu «La Roja»: Aufgebot für Chile: Nils Reichmuth erlebt den nächsten Karrierehöhepunkt

Syl Battistuzzi

23.5.2026

Thun-Profi Nils Reichmuth.
Thun-Profi Nils Reichmuth.
Keystone

Nächstes Highlight für Nils Reichmuth: Nach dem Meistertitel mit Thun wurde er nun erstmals für die chilenische Nationalmannschaft aufgeboten.

Syl Battistuzzi

23.05.2026, 09:47

Nils Reichmuth durchlief beim FC Zürich die Nachwuchsauswahlen. Von 2021 bis 2023 spielte er leihweise bei Wil in der Challenge League, ehe er wieder zum FCZ zurückkehrte. Doch bei seinem Stammklub, für den Reichmuth insgesamt 16 Partien für die erste Mannschaft bestritt, liess der Durchbruch auf sich warten. 

So wechselte der Mittelfeldspieler 2024 im Alter von 22 Jahren zurück in die Challenge League zum FC Thun. Der Mittelfeldspieler erlebte im Berner Oberland ein Märchen – nach dem letztjährigen Aufstieg in die Super League gewann das Team diese Saison sensationell die Meisterschaft (eine spannende Doku über das Wunder findest du hier). Auch Reichmuth trug mit vier Toren und drei Assists (in 32 Spielen) seinen Teil dazu bei. 

Trailer: Das Märchen von Thun

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Und Reichmuth darf gleich weiterfeiern. So ist er erstmals für die chilenische Nationalmannschaft nominiert worden. La Roja trifft in den nächsten beiden Testspielen auf Portugal und Kongo. Chile verpasste es, sich für die kommende WM zu qualifizieren. 

Der 24-jährige Nils Reichmuth hat insgesamt fünf Länderspiele für die SFV-Juniorenauswahlen bestritten, wird nun aber für das Herkunftsland seiner Mutter auflaufen. Mit Miguel Reichmuth (22), der beim Liga-Konkurrent FC Zürich unter Vertrag steht, könnte noch ein weiteres Familienmitglied eines Tages für Chile spielen. 

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