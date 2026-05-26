Ausgebooteter Verwaltungsrat schiesst scharf gegen den FCSG

Benedikt Würth muss den Verwaltungsrat des FCSG verlassen. KEYSTONE

Beim FC St.Gallen rumort es in der Führungsetage. Der Verwaltungsrat wird fast komplett ausgetauscht und auch Präsident Hüppi steht vor dem Aus. Mit Benedikt Würth äussert sich nun einer dieser Verwaltungsräte. Und zeigt sich enttäuscht und fassungslos.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim FC St.Gallen wird kurz nach dem Cupsieg ein grosser Teil des Verwaltungsrats ersetzt. Auch Präsident Matthias Hüppi steht offenbar vor dem Aus.

Verwaltungsrat Benedikt Würth kritisiert den Entscheid scharf. Er sagt, ihm seien bis heute keine Gründe genannt worden, obwohl wirtschaftliche und sportliche Ziele übertroffen worden seien.

Würth spricht von einem brüsken Vertrauensentzug und zeigt sich «brutal» enttäuscht. Vorschläge des bisherigen Verwaltungsrats für die Zeit bis zum Jubiläumsjahr 2029 seien nicht aufgenommen worden. Mehr anzeigen

Kurz nach dem Cupsieg gehts beim FC St.Gallen drunter und drüber. Der Grossteil des Verwaltungsrats wird ersetzt, auch Präsident Matthias Hüppi steht vor dem Aus.

Mit Benedikt Würth spricht nun einer der Verwaltungsräte, die den Klub per Ende Juni verlassen müssen. Und er zeigt sich gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» entsetzt.

«Ich wurde Mitte März darüber informiert, dass Patrick Gründler und ich nicht mehr erwünscht seien. Die Gründe dafür kenne ich allerdings bis heute nicht. Niemand hat sie uns erläutert. An der wirtschaftlichen und sportlichen Performance kann es nicht liegen – wir haben die gesetzten Eignerziele übererfüllt», erzählt der St.Galler Mitte-Ständerat.

Nicht auf neuen Vorschlag eingegangen

Danach hätten sich insgesamt vier VR-Mitglieder dazu entschieden, zu gehen. Denn: «Nach diesem brüsken Vertrauensentzug können wir keine Verantwortung für das neue Geschäftsjahr mehr übernehmen.»

Würth ergänzt: «Die meisten sind seit Kindesbeinen grünweiss. Was hier jetzt passiert, ist surreal, es ist schlicht unglaublich. Ich habe viel Erfahrung mit Arbeit in Verwaltungsräten. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt.»

Welches Ziel man mit den neuen Verwaltungsräten erreichen wolle, wisse er nicht. Dass es aber das Recht der Eigentümer ist, die Strategie zu ändern, akzeptiere er. Doch: «Gut wäre einfach, wenn man dies in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Verwaltungsrat macht. Wir haben auch einen konkreten Vorschlag mit Zielrichtung 2029 – unserem Jubiläumsjahr – gemacht. Man muss mit Umsicht und Sorgfalt Nachfolgeplanungen machen. Auf dieses Projekt 2029 ist man gar nicht eingetreten.»

Hintergrund der Spannungen sind wohl unterschiedliche Visionen, wie der Verein sich in Zukunft positionieren soll. Während das Aktionariat den FCSG dauerhaft an der Spitze der Super League etablieren will, sieht der aktuelle Verwaltungsrat den sportlichen Erfolg nur an dritter Stelle.

«Der FC St.Gallen muss regional verankert sein, solid wirtschaften und sportlich so erfolgreich wie möglich abschneiden. In dieser Reihenfolge», so Würth. «Offenbar will man diese Prioritäten verändern, aber wie konkret, das entzieht sich meiner Kenntnis.»

Keine Worte zum möglichen neuen Präsidenten

Auf die Frage, ob der Politiker enttäuscht sei, gibt er eine klare Antwort: «Ja, brutal. Es ist total konsternierend, was jetzt passiert.» Und zum möglichen Hüppi-Nachfolger, dem ehemaligen SVP-Nationalrat Stefan Kölliker, will Würth nichts sagen: «Ich arbeite hervorragend mit Matthias Hüppi zusammen. Weiter kann ich mich dazu nicht äussern.»

Mehr zum FC St. Gallen

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿ 24.05.2026