Super League Ausgeglichenes Duell in Zürich – Thun will historischen Sieg

SDA

14.2.2026 - 05:01

Luzern gewann gegen GC mit 4:3 - gegen den FCZ soll der nächste Sieg folgen.
Luzern gewann gegen GC mit 4:3 - gegen den FCZ soll der nächste Sieg folgen.
Bild: Keystone

Am Samstag stehen in der Super League alle drei Teams aus dem Kanton Zürich im Einsatz. YB empfängt Winterthur, St. Gallen trifft auf die Grasshoppers und der FC Zürich spielt gegen Luzern.

Keystone-SDA

14.02.2026, 05:01

14.02.2026, 07:44

Letzteren beiden Teams gelang unter der Woche der Befreiungsschlag. Zürich siegte mit 3:0 gegen Winterthur und gewann damit erstmals im neuen Jahr. Luzern sicherte sich in einem 4:3-Spektakel gegen GC ebenfalls den ersten Sieg in diesem Jahr.

Am Samstag wird sich nun zeigen, wer den Schwung aus diesen Erfolgen besser mitnehmen konnte. Mit Zürich, das mit 28 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz liegt und Luzern, das mit einem Zähler weniger gleich dahinter folgt, dürfte es eine ausgeglichene Partie werden.

FC Zürich - FC Luzern
FC Zürich - FC Luzern

Sa 14.02. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Zürich - FC Luzern

Mit tv.blue.ch mieten

Am Sonntag kommt mit Thun der aktuelle Leader der Super League zum Einsatz. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli könnte zuhause gegen Sion zum achten Mal in Folge gewinnen und damit den Klubrekord von der Saison 2004/05 überbieten. Eingestellt ist er seit dem souveränen 5:1-Sieg gegen Lausanne-Sport am Donnerstag bereits.

UHD HDR FC Thun - FC Sion
UHD HDR FC Thun - FC Sion

So 15.02. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Thun - FC Sion

Mit tv.blue.ch mieten

Nach dem ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner im Klassiker gegen den FCZ am vergangenen Wochenende folgte für Basel unter der Woche gegen Sion die vierte Niederlage im fünften Spiel seit dem Trainerwechsel. Im Falle eines Sieges gegen Lugano würden die Basler punktemässig zu den drittklassierten Tessinern aufschliessen.

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Lugano
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Lugano

So 15.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Lugano

Mit tv.blue.ch mieten

Adrian Bajrami: «Mein Zuhause ist die Schweiz»

Adrian Bajrami: «Mein Zuhause ist die Schweiz»

Er bricht seine Karriere in Portugal ab, um sich für die Nati zu empfehlen. Für Adrian Bajrami war die Rückkehr in die Schweiz eine Herzensangelegenheit.

13.02.2026

