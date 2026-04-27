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FCB-Boss privat im Glück Baby-News bei David Degen

Jan Arnet

27.4.2026

David Degen ist einem Medienbericht zufolge erstmals Papa geworden.
David Degen ist einem Medienbericht zufolge erstmals Papa geworden.
Keystone

David Degen hat Grund zur Freude. Nicht unbedingt wegen der Leistungen seines FC Basel auf dem Platz, aber privat ist der FCB-Präsident im Glück.

Jan Arnet

27.04.2026, 10:04

27.04.2026, 10:06

Wie der «Blick» berichtet, ist Degen an diesem Wochenende zum ersten Mal Vater geworden.

Im letzten Sommer machte der Verwaltungsratspräsident des FC Basel seine Beziehung mit der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf öffentlich, von der Schwangerschaft war aber nichts bekannt. Die 32-Jährige ist bekannt durch Auftritte in deutschen TV-Produktionen wie «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff» oder «Sturm der Liebe».

«Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt», hatte Degen im Dezember 2024 in einem Interview mit «CH Media» gesagt. Jetzt hat sich sein Wunsch erfüllt.

Nicht nach Wunsch läuft es dagegen seinem FC Basel. Am Sonntag gab es zuhause eine empfindliche 0:2-Niederlage gegen Sion, womit der FCB in der Super-League-Tabelle auf Rang 5 abgerutscht ist und die europäischen Plätze zu verpassen droht.

Racioppi hält Broschinski-Penalty. Sion feiert historischen Sieg in Basel und überholt den FCB

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«Ich hatte richtig mit mir zu kämpfen, und das wussten wenige»

«Ich hatte richtig mit mir zu kämpfen, und das wussten wenige»

Beim Fussball-Talk «Heimspiel» spricht David Degen über eine Phase während seiner bisherigen Zeit als FCB-Präsident, in der er gesundheitlich zu kämpfen hatte.

09.01.2025

Basel – Sion 0:2

Basel – Sion 0:2

Super League | 34. Runde | Saison 25/26

26.04.2026

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