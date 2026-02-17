Seit Montagabend ist auch das Transferfenster in der Super League zu. Welche Teams haben im Winter aufgerüstet, wer vertraut mehr auf das bereits vorhandene Spielerpersonal? Hier ist die grosse Übersicht.
Der FC Basel hatte sich vorgenommen, im Winter einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten. Fündig wurden die Bebbi nicht – einzig der 18-jährige Giacomo Koloto wurde von der U21 des FCB zu den Profis geholt.
Stattdessen rüstete YB in der Offensive auf. Obwohl die Berner mit Christian Fassnacht (15 Tore) und Chris Bedia (13 Tore) die treffsichersten Spieler der Liga in dieser Saison in ihren Reihen haben. Der kongolesische Nationalspieler Samuel Essende, der in dieser Saison 14 Mal in der Bundesliga für Augsburg auflief, kommt für 3 Millionen Euro nach Bern. Ausserdem hat YB mit Stefan Bukinac (2,5 Millionen Euro) und Yan Valery (Leihe) zwei neue Aussenverteidiger verpflichtet.
Kein Klub hat im Winter mehr Geld ausgegeben als die Young Boys. Am meisten Geld eingenommen hat der FC Basel (10,5 Mio. Euro) dank des Transfers von Jonas Adjetey zum VfL Wolfsburg. Sein Ersatzman in Basel ist Becir Omeragic, seinerseits siebenfacher Nationalspieler der Schweiz.
Auch der FC Zürich macht Kasse. Fast 8 Millionen Euro gab es für die Verkäufe von Jahnoah Markelo, Junior Ligue und Mariano Gómez. Beim FCZ fand nach der Trennung von Sportchef Milos Malenovic einmal mehr ein Umbruch statt. Ganze 17 Wechsel gab es im Winter bei den Stadtzürchern.
Auf bewährte Kräfte setzen dagegen Senstionsleader Thun, der FC Luzern und auch Schlusslicht Winterthur.
FC Thun
Zugänge
- Furkan Dursun (Rapid Wien, 400'000 Euro*)
- Tim Spycher (FC Basel, Ablöse unbekannt)
- Adam Ilic (FC Thun U21)
Abgänge
- Layton Stewart (AFC Wimbledon, Leihe)
FC St.Gallen
Zugänge
- Colin Kleine-Bekel (VfL Bochum, Leihe)
- Antonio Verinac (VfB Lübeck, Ablöse unbekannt)
- Yannick Bujard (FC Wil, Ablöse unbekannt)
- Bela Dumrath (Stuttgarter Kickers, Leih-Ende)
- Kevin Csoboth (Genclerbirligi, Leih-Ende)
Abgänge
- Stephan Ambrosius (Karlsruher SC, Leihe, Leihgebühr: 50'000 Euro)
- Albert Vallci (Sturm Graz, ablösefrei)
- Shkelqim Vladi (FC Lugano Leih-Ende)
FC Lugano
Zugänge
- Hannes Delcroix (FC Burnley, ablösefrei)
- Carbone (Flamengo, Ablöse unbekannt)
Abgänge
- Ayman El Wafi (Wydad AC, 1 Million Euro)
- Ousmane Doumbia (Yverdon Sport, ablösefrei)
- Alexandre Parsemain (SM Caen, Leihe)
- Fotis Pseftis (Alemania Aachen, Leihe)
- Shkelqim Vladi (FC Aarau, Leihe)
FC Basel
Zugänge
- Becir Omeragic (Montpellier, 2,25 Millionen Euro)
- Julien Duranville (Dortmund, Leihe, Leihgebühr: 250'000 Euro)
- Giacomo Koloto (FC Basel U21)
Abgänge
- Jonas Adjetey (Wolfsburg, 9,5 Millionen Euro)
- Philip Otele (Hamburger SV, Leihe, Leihgebühr: 1 Million Euro)
- Tim Spycher (Thun, Ablöse unbekannt)
- Noah Streit (Montréal, Ablöse unbekannt)
- Juan Carlos Gauto (Platense, Leihe)
- Adrian Leon Barisic (SC Braga, Leihe)
- Junior Zé (Midtjylland, Leihe)
- Emmanuel Essiam (FC Winterthur, Leihe)
FC Sion
Zugänge
- Franck Surdez (KAA Gent, 1,3 Millionen Euro)
- Simon Caillet (FC Basel U21, Ablöse unbekannt)
- Ryan Kessler (FC Aarau, Ablöse unbekannt)
- Dejan Djokic (Debrecen, Leih-Ende)
Abgänge
- Théo Bouchlarhem (Etoile Carouge, Ablöse unbekannt)
- Belmar Joseph (Monterey Bay, Leihe)
- Gabriele Mulazzi (Juve Next Gen, Leihe)
- Dinis Rodrigues (Penafiel, Leihe)
BSC Young Boys
Zugänge
- Samuel Essende (FC Augsburg, 3 Millionen Euro)
- Stefan Bukinac (Vojvodina, 2,5 Millionen Euro)
- Yan Valery (Sheffield Wednesday, Leihe)
- Ardian Bajrami (Skeid, Leih-Ende)
Abgänge
- Emmanuel Tsimba (Grasshoppers, Leihe)
- Janis Lüthi (Rapperswil-Jona, Leihe)
- Rhodri Smith (FC Winterthur, Leihe)
FC Luzern
Zugänge
- Keine
Abgänge
- Diego Heller (SC Cham, ablösefrei)
- Ismajl Beka (Grasshoppers, Ablöse unbekannt)
- Iwan Hegglin (SC Cham, Ablöse unbekannt)
Lausanne-Sport
Zugänge
- Omar Janneh (Atlético Madrileño, 2 Millionen Euro)
- Theo Bergvall (Djurgården, 900'000 Euro)
- Sékou Koné (Manchester United U21, Leihe)
- Dircssi Ngonzo (Stade Nyonnais, Leih-Ende)
Abgänge
- Bryan Okoh (Auxerre, 2,55 Millionen Euro)
- Manuel Polster (TSV Havelse, ablösefrei)
- Tim Hottiger (Xamax, Leihe)
FC Zürich
Zugänge
- Ivan Cavaleiro (CD Tondela, ablösefrei)
- Chris Kablan (Akritas Chlorakas, ablösefrei)
- Alexander Hack (RB New York, ablösefrei)
- Valon Berisha (LASK, Ablöse unbekannt)
- Cosimo Fiorini (FC Zürich U21)
- Daniel Ihendu (FC Zürich U21)
- Jill Stiel (FC Zürich U21)
- Nevio Di Giusto (FC Vaduz, Leih-Ende)
Abgänge
- Jahnoah Markelo (Coventry City, 5 Millionen Euro)
- Junior Ligue (Venezia, 2,5 Millionen Euro)
- Mariano Gómez (Ferencváros, 300'000 Euro)
- Steven Zuber (Atromitos Athen, ablösefrei)
- Milan Rodic (OFK Belgrad, ablösefrei)
- Nemanja Tosic (Anorthosis, ablösefrei)
- Vincent Nvendo (Xamax, Ablöse unbekannt)
- Lisandru Tramoni (vereinslos)
- Isaiah Okafor (FC Zürich U21)
Servette FC
Zugänge
- Marco Burch (Legia Warschau, ablösefrei)
- Houboulang Mendes (Fortuna Sittard, Ablöse unbekannt)
- Junior Kadile (Almere City, Leihe)
- Mardochée Miguel (Servette U21)
- Malek Ishuayed (Servette U21)
Abgänge
- Alexis Antunes (Göztepe, 537'000 Euro)
- Théo Magnin (Red Star FC, ablösefrei)
- Leart Zuka (Grand-Saconnex, Leihe)
- Mattéo Anselme (Grand-Saconnex, Leihe)
- Keyan Varela (Greuther Fürth, Leihe)
- Anthony Baron (Yverdon Sport, Ablöse unbekannt)
Grasshopper Club Zürich
Zugänge
- Mouhamed El Bachir Ngom (FC Riga, 600'000 Euro)
- Sven Köhler (Eintracht Braunschweig, 300'000 Euro)
- Luka Mikulic (HSK Posusje, 240'000 Euro)
- Ismajl Beka (FC Luzern, Ablöse unbekannt)
- Anderson Rodríguez (Racing Club Montevideo, Ablöse unbekannt)
- Michael Frey (Queens Park Rangers, Ablöse unbekannt)
- Emmanuel Tsimba (YB, Leihe)
- Maximilian Ullmann (vereinslos)
- Laurent Seji (Rapperswil-Jona, Leih-Ende)
Abgänge
- Mathieu Choinière (LAFC, 820'000 Euro)
- Tomás Verón Lupi (Club Nacional, Leihe)
- Loris Giandomenico (Rapperswil-Jona, Leihe)
- Anderson Rodríguez (FC Wacker, Leihe)
- Florian Hoxha (Etoile Carouge, Leihe)
- Nikolas Muci (Mantova, Leihe)
FC Winterthur
Zugänge
- Rhodri Smith (YB, Leihe)
- Mirlind Kryeziu (vereinslos)
- Emmanuel Essiam (FC Basel, Leihe)
Abgänge
- Brian Beyer (FC Vaduz, Leihe)
- Marvin Martins (vereinslos)
*Alle Angaben über Ablösen von «Transfermarkt»