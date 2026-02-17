Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026 Von Duranville über Frey bis zu Zuber. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball. 12.01.2026

Seit Montagabend ist auch das Transferfenster in der Super League zu. Welche Teams haben im Winter aufgerüstet, wer vertraut mehr auf das bereits vorhandene Spielerpersonal? Hier ist die grosse Übersicht.

Der FC Basel hatte sich vorgenommen, im Winter einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten. Fündig wurden die Bebbi nicht – einzig der 18-jährige Giacomo Koloto wurde von der U21 des FCB zu den Profis geholt.

Stattdessen rüstete YB in der Offensive auf. Obwohl die Berner mit Christian Fassnacht (15 Tore) und Chris Bedia (13 Tore) die treffsichersten Spieler der Liga in dieser Saison in ihren Reihen haben. Der kongolesische Nationalspieler Samuel Essende, der in dieser Saison 14 Mal in der Bundesliga für Augsburg auflief, kommt für 3 Millionen Euro nach Bern. Ausserdem hat YB mit Stefan Bukinac (2,5 Millionen Euro) und Yan Valery (Leihe) zwei neue Aussenverteidiger verpflichtet.

Yan Valery ist einer der neuen Hoffnungsträger bei YB. Der tunesische Nationalspieler machte einst 43 Premier-League-Spiele für Southampton. Keystone

Kein Klub hat im Winter mehr Geld ausgegeben als die Young Boys. Am meisten Geld eingenommen hat der FC Basel (10,5 Mio. Euro) dank des Transfers von Jonas Adjetey zum VfL Wolfsburg. Sein Ersatzman in Basel ist Becir Omeragic, seinerseits siebenfacher Nationalspieler der Schweiz.

Auch der FC Zürich macht Kasse. Fast 8 Millionen Euro gab es für die Verkäufe von Jahnoah Markelo, Junior Ligue und Mariano Gómez. Beim FCZ fand nach der Trennung von Sportchef Milos Malenovic einmal mehr ein Umbruch statt. Ganze 17 Wechsel gab es im Winter bei den Stadtzürchern.

Auf bewährte Kräfte setzen dagegen Senstionsleader Thun, der FC Luzern und auch Schlusslicht Winterthur.

FC Thun

Zugänge Furkan Dursun (Rapid Wien, 400'000 Euro*)

Tim Spycher (FC Basel, Ablöse unbekannt)

Adam Ilic (FC Thun U21) Mehr anzeigen

Abgänge Layton Stewart (AFC Wimbledon, Leihe) Mehr anzeigen

FC St.Gallen

Zugänge Colin Kleine-Bekel (VfL Bochum, Leihe)

Antonio Verinac (VfB Lübeck, Ablöse unbekannt)

Yannick Bujard (FC Wil, Ablöse unbekannt)

Bela Dumrath (Stuttgarter Kickers, Leih-Ende)

Kevin Csoboth (Genclerbirligi, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Stephan Ambrosius (Karlsruher SC, Leihe, Leihgebühr: 50'000 Euro)

Albert Vallci (Sturm Graz, ablösefrei)

Shkelqim Vladi (FC Lugano Leih-Ende) Mehr anzeigen

FC Lugano

Zugänge Hannes Delcroix (FC Burnley, ablösefrei)

Carbone (Flamengo, Ablöse unbekannt) Mehr anzeigen

Abgänge Ayman El Wafi (Wydad AC, 1 Million Euro)

Ousmane Doumbia (Yverdon Sport, ablösefrei)

Alexandre Parsemain (SM Caen, Leihe)

Fotis Pseftis (Alemania Aachen, Leihe)

Shkelqim Vladi (FC Aarau, Leihe) Mehr anzeigen

FC Basel

Zugänge Becir Omeragic (Montpellier, 2,25 Millionen Euro)

Julien Duranville (Dortmund, Leihe, Leihgebühr: 250'000 Euro)

Giacomo Koloto (FC Basel U21) Mehr anzeigen

Abgänge Jonas Adjetey (Wolfsburg, 9,5 Millionen Euro)

Philip Otele (Hamburger SV, Leihe, Leihgebühr: 1 Million Euro)

Tim Spycher (Thun, Ablöse unbekannt)

Noah Streit (Montréal, Ablöse unbekannt)

Juan Carlos Gauto (Platense, Leihe)

Adrian Leon Barisic (SC Braga, Leihe)

Junior Zé (Midtjylland, Leihe)

Emmanuel Essiam (FC Winterthur, Leihe) Mehr anzeigen

FC Sion

Zugänge Franck Surdez (KAA Gent, 1,3 Millionen Euro)

Simon Caillet (FC Basel U21, Ablöse unbekannt)

Ryan Kessler (FC Aarau, Ablöse unbekannt)

Dejan Djokic (Debrecen, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Théo Bouchlarhem (Etoile Carouge, Ablöse unbekannt)

Belmar Joseph (Monterey Bay, Leihe)

Gabriele Mulazzi (Juve Next Gen, Leihe)

Dinis Rodrigues (Penafiel, Leihe) Mehr anzeigen

BSC Young Boys

Zugänge Samuel Essende (FC Augsburg, 3 Millionen Euro)

Stefan Bukinac (Vojvodina, 2,5 Millionen Euro)

Yan Valery (Sheffield Wednesday, Leihe)

Ardian Bajrami (Skeid, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Emmanuel Tsimba (Grasshoppers, Leihe)

Janis Lüthi (Rapperswil-Jona, Leihe)

Rhodri Smith (FC Winterthur, Leihe) Mehr anzeigen

FC Luzern

Zugänge Keine Mehr anzeigen

Abgänge Diego Heller (SC Cham, ablösefrei)

Ismajl Beka (Grasshoppers, Ablöse unbekannt)

Iwan Hegglin (SC Cham, Ablöse unbekannt) Mehr anzeigen

Lausanne-Sport

Zugänge Omar Janneh (Atlético Madrileño, 2 Millionen Euro)

Theo Bergvall (Djurgården, 900'000 Euro)

Sékou Koné (Manchester United U21, Leihe)

Dircssi Ngonzo (Stade Nyonnais, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Bryan Okoh (Auxerre, 2,55 Millionen Euro)

Manuel Polster (TSV Havelse, ablösefrei)

Tim Hottiger (Xamax, Leihe) Mehr anzeigen

FC Zürich

Zugänge Ivan Cavaleiro (CD Tondela, ablösefrei)

Chris Kablan (Akritas Chlorakas, ablösefrei)

Alexander Hack (RB New York, ablösefrei)

Valon Berisha (LASK, Ablöse unbekannt)

Cosimo Fiorini (FC Zürich U21)

Daniel Ihendu (FC Zürich U21)

Jill Stiel (FC Zürich U21)

Nevio Di Giusto (FC Vaduz, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Jahnoah Markelo (Coventry City, 5 Millionen Euro)

Junior Ligue (Venezia, 2,5 Millionen Euro)

Mariano Gómez (Ferencváros, 300'000 Euro)

Steven Zuber (Atromitos Athen, ablösefrei)

Milan Rodic (OFK Belgrad, ablösefrei)

Nemanja Tosic (Anorthosis, ablösefrei)

Vincent Nvendo (Xamax, Ablöse unbekannt)

Lisandru Tramoni (vereinslos)

Isaiah Okafor (FC Zürich U21) Mehr anzeigen

Servette FC

Zugänge Marco Burch (Legia Warschau, ablösefrei)

Houboulang Mendes (Fortuna Sittard, Ablöse unbekannt)

Junior Kadile (Almere City, Leihe)

Mardochée Miguel (Servette U21)

Malek Ishuayed (Servette U21) Mehr anzeigen

Abgänge Alexis Antunes (Göztepe, 537'000 Euro)

Théo Magnin (Red Star FC, ablösefrei)

Leart Zuka (Grand-Saconnex, Leihe)

Mattéo Anselme (Grand-Saconnex, Leihe)

Keyan Varela (Greuther Fürth, Leihe)

Anthony Baron (Yverdon Sport, Ablöse unbekannt) Mehr anzeigen

Grasshopper Club Zürich

Zugänge Mouhamed El Bachir Ngom (FC Riga, 600'000 Euro)

Sven Köhler (Eintracht Braunschweig, 300'000 Euro)

Luka Mikulic (HSK Posusje, 240'000 Euro)

Ismajl Beka (FC Luzern, Ablöse unbekannt)

Anderson Rodríguez (Racing Club Montevideo, Ablöse unbekannt)

Michael Frey (Queens Park Rangers, Ablöse unbekannt)

Emmanuel Tsimba (YB, Leihe)

Maximilian Ullmann (vereinslos)

Laurent Seji (Rapperswil-Jona, Leih-Ende) Mehr anzeigen

Abgänge Mathieu Choinière (LAFC, 820'000 Euro)

Tomás Verón Lupi (Club Nacional, Leihe)

Loris Giandomenico (Rapperswil-Jona, Leihe)

Anderson Rodríguez (FC Wacker, Leihe)

Florian Hoxha (Etoile Carouge, Leihe)

Nikolas Muci (Mantova, Leihe) Mehr anzeigen

FC Winterthur

Zugänge Rhodri Smith (YB, Leihe)

Mirlind Kryeziu (vereinslos)

Emmanuel Essiam (FC Basel, Leihe) Mehr anzeigen

Abgänge Brian Beyer (FC Vaduz, Leihe)

Marvin Martins (vereinslos) Mehr anzeigen

*Alle Angaben über Ablösen von «Transfermarkt»