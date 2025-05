Weltenbummler Die verrückte Karriere von FCB-Filigrantechniker Otele

Über England und die Emirate zum FCB - Basels Philip Otele im Porträt Philip Otele ist ein wichtiger Baustein in der FCB-Offensive. blue Sport hat den Nigerianer persönlich getroffen. 16.05.2025

Im Januar wechselte Philip Otele von Al-Wahda zu Basel. Der 26-jährige Nigerianer schlug voll ein und ist ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum Titel. Mit blue Sport spricht er über seinen einzigartigen Karriereweg.

Mit 16 zieht es ihn des Studiums wegen von Nigeria nach England. In Litauen wird er Profi, spielt dann in Rumänien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, ehe er beim FC Basel landet.

Sein grösstes Ziel, den Meistertitel zu gewinnen, hat er nun bereits erreicht. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, gerne würde er aber noch länger für den FCB auflaufen. Mehr anzeigen

Die ganz grosse Figur beim FC Basel ist Xherdan Shaqiri. Für Spektakel sorgt aber auch Philip Otele. 16 Spiele hat Otele für die Basler absolviert, dabei acht Tore erzielt – eines schöner als das andere – und drei weitere vorbereitet. Doch wie tickt der 26-Jährige, der erst auf die Rückrunde hin zum FCB wechselte?

Er sei in einem stabilen Umfeld aufgewachsen und habe eine gute Kindheit gehabt, sagt Otele im Gespräch mit blue Sport. Den Traum, Profifussballer zu werden, habe er immer im Hinterkopf gehabt. Doch seine Eltern wollten nicht, dass er alles auf die Karte Fussball setzt. Trotzdem zieht es ihn bereits früh in die weite Welt hinaus: «Mit 16 ging ich nach England. Um ehrlich zu sein wegen der Schule, nicht wegen des Fussballs», sagt Otele.

Weil sein Bruder und seine Schwester da bereits in England leben, sei es nicht so schwer gewesen, sich einzuleben. Schliesslich beginnt er in Middlesbrough ein Studium in Sportmanagement. Nebenbei spielt er in tieferen Ligen Fussball – und das ziemlich gut. «Ich wurde entdeckt, aber mir wurde klar, dass ich in England wegen einiger Probleme mit der Arbeitserlaubnis keinen Profivertrag bekommen werde.» Schliesslich wird er, das Bachelordiplom im Sack, zu einem Probetraining beim litauischen Klub Zalgiris eingeladen – und schliesslich auch verpflichtet.

Philip Otele lanciert bei Zalgiris seine Profi-Karriere. Bild: Imago

Auf eigenen Beinen zu stehen, das war er sich bereits gewohnt. Mehr zu schaffen als das neue Umfeld machte ihm das Wetter. «Es war wirklich kalt. Es war kälter als in England.» Dennoch sei es für ihn «ein guter Schritt zum richtigen Zeitpunkt» gewesen.

Nach zweieinhalb Jahren zieht Otele weiter und unterschreibt beim rumänischen Top-Klub Cluj. Dort gelingen ihm in 45 Spielen 26 Skorerpunkte (18 Tore, 8 Assists). FCB-Sportchef Daniel Stucki würde ihn gerne nach Basel lotsen, stattdessen landet er im vergangenen Sommer aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten: «Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war Al-Wahda der einzige Verein, der bereit war, die Ablösesumme für mich zu zahlen. Und dann habe ich am Ende einfach zugestimmt.»

Vom Angebot aus Basel ist er sofort begeistert

In Abu Dhabi kann er aber nicht an seine Leistungen anknüpfen. Im Winter berichtet ihm sein Agent, dass es die Möglichkeit einer Leihe nach Basel gebe. «Ich war natürlich begeistert, weil ich weiss, dass der FC Basel ein grosser Verein mit einer guten Geschichte ist und vielen Fans. Und er ist dafür bekannt, viele Superstars hervorzubringen», so Otele.

Philip Otele ist beim FCB angekommen. Bild: Keystone

Er sei auch mit dem Ziel nach Basel gekommen, Meister zu werden und seinen Teil dazu beizutragen. In Basel spielt er an der Seite von Shaqiri, Traoré, Ajeti oder Carlos die gegnerischen Abwehrreihen schwindelig. «Ich denke, wir verstehen uns alle blind. Wir sind immer auf einer Wellenlänge. Es spielt keine Rolle, wer wo spielt und wer in der Startelf steht oder nicht. Alle verstehen sich und das ist für mich das Wichtigste im Fussball.»

Bleibt Otele beim FC Basel?

Im Sommer läuft nun sein Vertrag aus. Wie geht es für ihn weiter? «Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, lenkt das ein bisschen ab. Aber natürlich wäre es toll, hier zu bleiben. Der FCB ist ein grosser Verein, ein Top-Verein.» Ein Ziel von ihm sei es, in europäischen Wettbewerben zu spielen, was ja in Basel der Fall wäre. «Ich möchte mir einfach einen Namen in der Welt des Fussballs machen, das ist mein Ziel.»

In Basel zumindest, da kennt ihn inzwischen jedes Kind. Ihn nachzuahmen, ist allerdings nicht die beste Idee. Denn das könnte schmerzhaft enden. Nach Oteles Traumtor gegen GC sagte blue Sport Experte Admir Mehmedi: «Ich hätte mir einen Rippenbruch geholt.»

Mit solchen Toren bewirbt sich Otele für höhere Aufgaben

