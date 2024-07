Basel löst Vertrag mit Michael Lang auf Michael Lang KEYSTONE

Der FC Basel und Michael Lang gehen getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 33-jährigen Verteidiger wird aufgelöst.

SDA Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michi Lang kam in der jüngeren Vergangenheit beim FC Basel nur selten zum Einsatz.

Der 33-jährige Verteidiger und sein Arbeitgeber haben sich nun auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt, wieder Klub in einer Medienmitteilung schreibt. Mehr anzeigen

In einem Gespräch mit dem «enorm verdienten Spieler» sei man gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die sportliche Perspektive für Lang zu wenig aussichtsreich sei, teilte der Klub mit. Unter den gegebenen Umständen sei eine Vertragsauflösung die sinnvollste Lösung.

Lang bestritt zwischen 2015 und 2018 sowie seit 2021 insgesamt 221 Spiele für den FC Basel. In der vergangenen Saison waren es allerdings nur noch elf – meist kurze – Einsätze, oft stand der 31-fache Schweizer Nationalspieler nicht einmal im Kader. Seine nächste Station ist noch offen.

«Ich bin dem FCB und seinen einzigartigen Fans extrem dankbar für die super Zeit, die ich in Basel hatte. Ich gehe mit unglaublich vielen schönen Erinnerungen, bin aber natürlich auch traurig, dass wir nun am Ende zu diesem Entscheid kamen. Ich bin jetzt gespannt, welche neuen Kapitel sich für mich auftun werden – gleichzeitig werde ich natürlich für immer mit diesem fantastischen Verein verbunden bleiben», so Lang auf der FCB-Webseite.