Die Swiss Football League veröffentlicht den Spielplan der letzten fünf Runden. Eine Vorentscheidung könnte gleich in der 1. Runde der Meisterrunde fallen. Leader Basel empfängt Verfolger Servette.

Basel startet mit sechs Zählern Vorsprung in die Meisterrunde – und spielt in der 1. Runde (der 34. Runde insgesamt) am Sonntag, 4. Mai um 16.30 Uhr gegen Servette, den ersten Verfolger. Mit einem Heimsieg hätten die Basler mindestens acht Punkte Vorsprung auf die Young Boys und neun auf Servette. Die Young Boys gastieren am 3. Mai in Lausanne.

Der FC Lausanne-Sport wird diese Saison als einziges Team auf 20 Heimspiele kommen. Andererseits kommt der FC St. Gallen auf nur 18 Partien zuhause. Die übrigen 10 Super-League-Vereine bestreiten diese Saison alle die «normale» Anzahl von 19 Heimpartien.

Ausserdem fällt auf, dass die Young Boys als aktuell Dritter dreimal diese Saison nach Genf zu Servette (2.) reisen müssen.

In der Championship Group geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um mindestens vier europäische Startplätze.

Auch in der Abstiegsrunde geht es gleich ans «Eingemachte». Zum Auftakt trifft das Schlusslicht Winterthur am Samstag, 3. Mai, auf die Grasshoppers.

