Adrian Barisic fällt wegen einer Verletzung für mehrere Wochen aus Keystone

Der FC Basel muss im Meisterrennen vorerst auf seinen Abwehrchef Adrian Barisic verzichten.

Keystone-SDA SDA

Barisic zog sich am Montag im Einsatz mit der bosnischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Wie der FCB mitteilte, fällt der 23-jährige Innenveteidiger mehrere Wochen aus.

Barisic stand in dieser Saison mit einer Ausnahme – wegen einer Gelbsperre – in allen Meisterschaftsspielen in der Basler Startformation.

FC Winterthur - FC Basel 1893 So 30.03. 13:55 - 16:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Winterthur - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 1h 23min 36sek