Jubeln die St.Galler endlich wieder einmal im Berner Wankdorf? KEYSTONE

In der 9. Runde der Super League empfangen die Young Boys am Sonntag den FC St.Gallen zum Verfolgerduell. Seit März 2005 haben die Ostschweizer nicht mehr auswärts bei YB gewinnen können.

Für die Young Boys geht es nach der Länderspielpause auch darum, sich für das 0:5 bei Lausanne-Sport in der letzten Runde zu rehabilitieren. Die Vorzeichen für einen Sieg des Tabellenvierten gegen den Zweiten stehen nicht schlecht: St.Gallen hat seine letzten zwei Ligaspiele gegen Thun und den FC Zürich verloren, und für die Ostschweizer gab es im Wankdorf schon lange keine drei Zähler mehr zu holen.

Seit dem 20. März 2005, um genauer zu sein. Neunmal in Folge hat YB St.Gallen zuhause zuletzt besiegt. Zudem sind die Berner in der Super League im heimischen Stadion seit 19 Spielen ungeschlagen. Dennoch sind die Espen kaum einmal so stark in eine Saison gestartet wie in diesem Jahr.

Trotz zwei Niederlagen in Serie belegt der FCSG immer noch Tabellenplatz zwei und kann nach wie vor das beste Torverhältnis der Liga vorweisen. Wann, wenn nicht jetzt dürfte man sich beim FCSG fragen. Ob es tatsächlich klappt, mit dem ersten grün-weissen Sieg im Wankdorf seit über 20 Jahren, erfährst du ab 16.30 Uhr live auf blue Sport.

