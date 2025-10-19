  1. Privatkunden
Kein Sieg seit 20 Jahren Beendet St.Gallen gegen YB den Wankdorf-Fluch?

SDA

19.10.2025 - 11:45

Jubeln die St.Galler endlich wieder einmal im Berner Wankdorf?
Jubeln die St.Galler endlich wieder einmal im Berner Wankdorf?
KEYSTONE

In der 9. Runde der Super League empfangen die Young Boys am Sonntag den FC St.Gallen zum Verfolgerduell. Seit März 2005 haben die Ostschweizer nicht mehr auswärts bei YB gewinnen können.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

19.10.2025, 11:45

Für die Young Boys geht es nach der Länderspielpause auch darum, sich für das 0:5 bei Lausanne-Sport in der letzten Runde zu rehabilitieren. Die Vorzeichen für einen Sieg des Tabellenvierten gegen den Zweiten stehen nicht schlecht: St.Gallen hat seine letzten zwei Ligaspiele gegen Thun und den FC Zürich verloren, und für die Ostschweizer gab es im Wankdorf schon lange keine drei Zähler mehr zu holen.

Seit dem 20. März 2005, um genauer zu sein. Neunmal in Folge hat YB St.Gallen zuhause zuletzt besiegt. Zudem sind die Berner in der Super League im heimischen Stadion seit 19 Spielen ungeschlagen. Dennoch sind die Espen kaum einmal so stark in eine Saison gestartet wie in diesem Jahr.

Trotz zwei Niederlagen in Serie belegt der FCSG immer noch Tabellenplatz zwei und kann nach wie vor das beste Torverhältnis der Liga vorweisen. Wann, wenn nicht jetzt dürfte man sich beim FCSG fragen. Ob es tatsächlich klappt, mit dem ersten grün-weissen Sieg im Wankdorf seit über 20 Jahren, erfährst du ab 16.30 Uhr live auf blue Sport.

UHD HDR BSC Young Boys - FC St.Gallen 1879
UHD HDR BSC Young Boys - FC St.Gallen 1879

So 19.10. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - FC St.Gallen 1879

Mit tv.blue.ch mieten
Deshalb entkam Thun dem Platzverweis. Schiri-Experte Erlachner erklärt die Bamert-Szene in St.Gallen

Deshalb entkam Thun dem PlatzverweisSchiri-Experte Erlachner erklärt die Bamert-Szene in St.Gallen

«Absolut korrekt» – Schiri-Experte Erlachner erklärt die Bamert-Szene in St.Gallen

«Absolut korrekt» – Schiri-Experte Erlachner erklärt die Bamert-Szene in St.Gallen

04.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

18.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

18.10.2025

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

19.10.2025

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

19.10.2025

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Barcelona-Trainer Hansi Flick sieht beim Spiel gegen Girona die Rote Karte. Doch anstatt das Stadion zu verlassen, bleibt er als Zuschauer und macht nach dem 2:1-Siegtreffer eine obszöne Geste.

18.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

MLS. Messi trifft dreifach, verpasst aber einen Rekord

MLSMessi trifft dreifach, verpasst aber einen Rekord

Italien. Inter gewinnt Topspiel und ist Leader

ItalienInter gewinnt Topspiel und ist Leader

Spanien. FC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas

SpanienFC Sevilla verliert trotz Tor von Vargas