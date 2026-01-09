Behrens se la prende con Koutsias 09.01.2026

Im Testspiel gegen Viktoria Pilsen attackiert Lugano-Spieler Kevin Behrens Mitspieler Georgios Koutsias. Was ist passiert?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano verliert im Trainingslager ein Testspiel gegen Viktoria Pilsen mit 2:4.

Nach etwas mehr als 70 Minuten geht Kevin Behrens auf Giorgos Koutsias los und schubst ihn zu Boden.

Welche Konsequenzen der Vorfall nach sich zieht, ist noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Der FC Lugano bereitet sich in Spanien auf die Rückrunde vor. Im Testspiel gegen Viktoria Pilsen kommt es zu einem Vorfall, der teamintern noch zu Reden geben wird. Kevin Behrens und Giorgos Koutsias liefern sich eine hitzige Auseinandersetzung.

Doch es bleibt nicht beim verbalen Wortgefecht. In der 72. Minute legt der 34-jährige Behrens einen Sprint quer über den Platz hin, schubst den 13 Jahre jüngeren Koutsias wutentbrannt zu Boden und brüllt ihn an: «Du kleine Missgeburt, sei leise!» Wie «RSI» berichtet, soll es zwischen den beiden Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Pressings gegeben haben.

Behrens möchte sich nach seinem Wutausbruch direkt auswechseln lassen, während der junge Grieche die Welt nicht mehr zu verstehen scheint. Ob die Spieler Konsequenzen zu befürchten haben, ist Stand jetzt nicht bekannt. Der FC Lugano wird zum Vorfall noch Stellung beziehen.

Das Testspiel (3 Drittel à je 45 Minuten) hat Lugano mit 2:4 verloren. Die Tore für Lugano erzielten Behrens und Claudio Cassano. Doch das Resultat weicht aufgrund der Ereignisse in den Hintergrund.