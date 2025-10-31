Bei dieser Roten Karte gegen YB scheiden sich die Geister

Schiri-Experte Grossen: «Das ist eine strenge Rote Karte» 30.10.2025

GC und YB liefern sich im Letzigrund ein spektakuläres 3:3-Remis. Kurz vor Schluss fliegen gleich zwei YB-Akteure vom Platz. Die erste Rote Karte sorgt nach Spielschluss für Gesprächsstoff im Studio bei blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC und YB liefern sich zum Abschluss der 11. Runde der Super League ein packendes Duell im Letzigrund.

Kurz vor Schluss kommt es zu zwei Platzverweisen gegen die Gäste aus Bern. Im Studio bei blue Sport herrscht daraufhin bezüglich der ersten Roten Karte Uneinigkeit.

Schiri-Experte Bruno Grossen kann den Entscheid nachvollziehen, begründet den Platzverweis damit, dass die Aktion «absolut gesundheitsgefährdend» sei.

Fussball-Experte Daniel Gygax ist nicht einverstanden, findet: «Da hätte auch Gelb gereicht.» Mehr anzeigen

Im Letzigrund tickt gerade die 81. Minute aus, da verspringt YB-Spieler Zoukrou in der eigenen Hälfte der Ball. Der Abwehrspieler nimmt sofort Tempo auf, will seinen Fehler wiedergutmachen, kracht aber stattdessen gefährlich in GC-Mittelfeldspieler Diarrassouba, der kurz zuvor den Ball wegspielt.

Schiedsrichter Nico Gianforte zögert keine Sekunde und stellt Zoukrou mit Rot vom Platz. Was in Echtzeit wie ein korrekter Entscheid aussieht, verschwimmt nach Begutachtung der Wiederholung irgendwo im Graubereich. Das Problem: Zoukrou trifft zwar den Gegner, allerdings nur unten am Fuss. Möglicherweise touchiert er zuvor sogar ganz leicht den Ball.

Das sieht auch Schiri-Experte Bruno Grossen im Studio bei blue Sport so. «Wenn man die Zeitlupe anschaut, ist der Treffer nicht ganz so schlimm. Das würde für Gelb sprechen» – sagt Grossen, klärt dann aber auf, weshalb das Trefferbild in dieser Szene gar nicht entscheidend ist: «Der Spieler geht mit so einem Speed und so viel Risiko rein, dass es absolut gesundheitsgefährdend ist. Das hat auf dem Fussballplatz nichts zu suchen.» Das sei auch der Grund, warum der VAR hier nicht zum Einsatz gekommen sei.

Daniel Gygax: «Da hätte Gelb auch gereicht»

Etwas anders beurteilt Daniel Gygax die Szene. «Ich habe den Treffer nicht wahnsinnig schlimm gefunden. Da hätte Gelb auch gereicht.» Schmunzelnd ergänzt der Fussball-Experte, dass der Platzverweis für etwas anderes hätte ausgesprochen werden sollen: «Ich hätte ihm für die Ballkontrolle die Rote Karte gegeben.»

Auch Grossen kann den Frust auf Seiten der Young Boys nachvollziehen, bleibt aber bei seiner Meinung. «Es ist am Schluss eine strenge Rote, weil der Treffer nicht so stark ist. Aber falsch ist das überhaupt nicht, weil der Speed, das Risiko und die Verletzungsgefahr sehr hoch sind.»

Zu zehnt gelingt den Young Boys in der Schlussphase dank eines Penaltys doch noch der Ausgleichstreffer zum 3:3. In der Nachspielzeit wird dann auch noch Saidy Janko vom Platz gestellt. Der Berner Aussenverteidiger sieht wegen eines harten Einsteigens zurecht die zweite Gelbe Karte.

