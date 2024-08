Beim FC Basel brodelt es bereits gewaltig Der FC Basel startet mit zwei Niederlagen in die neue Saison und gibt dabei auf und neben dem Platz kein gutes Bild ab. Jetzt müssen Punkte her, ansonsten wird keine Ruhe einkehren. 02.08.2024

Zwei Spiele, null Punkte. Den Saisonstart hat sich der FC Basel anders vorgestellt. Auch neben dem Platz brodelt es bereits gewaltig. Gibt's heute gegen GC einen Befreiungsschlag?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel ist mit zwei Niederlagen in die neue Super-League-Saison gestartet.

Unruhen neben dem Platz begleiten die schlechten Resultate.

Am Samstag (18.00 Uhr live auf blue Sport) trifft der FCB auswärts auf GC. Mehr anzeigen

Nach der schwierigen letzten Saison sollte beim FC Basel nun alles besser werden. Doch der Start in die neue Spielzeit verläuft nicht nach Wunsch. 2:3-Pleite zum Auftakt bei Lausanne-Sport, 1:2-Niederlage im ersten Heimspiel gegen Lugano.

Begleitet werden die schlechten Resultate durch Unruhen neben dem Platz. Beim Lugano-Spiel fehlen Thierno Barry und Benjamin Kololli im Aufgebot – aus disziplinarischen Gründen. Die beiden sollen nach einer Partynacht zu spät im Training erschienen sein. Nach der Heimniederlage liefert sich Goalie Marwin Hitz auch noch ein Wortgefecht mit einem Fan.

Nebenbei wird der langjährige FCB-Profi Michael Lang ohne Anwesenheit von Klubpräsident David Degen verabschiedet – und Gerüchte um eine mögliche Vertragsauflösung von Rekordspieler Fabian Frei machen die Runde.

Befreiungsschlag gegen GC?

Wann kehrt in Basel wieder Ruhe ein? Zumindest die Sache mit Barry und Kololli scheint geklärt. FCB-Trainer Fabio Celestini sagte am Freitag an der Medienkonferenz, man habe mit den beiden Offensivspielern gesprochen, sie werden am Wochenende wieder im FCB-Kader stehen. Celestini appelliert aber an die Professionalität seiner Spieler. Ohne Disziplin sei Erfolg unmöglich, so der Coach.

Kehrt der FCB jetzt auf die Erfolgsspur zurück? Basel gastiert am Samstagabend bei GC. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

