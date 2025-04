Benjamin Mendy muss rund vier Wochen pausieren. Keystone

Der FC Zürich muss längere Zeit auf den Franzosen Benjamin Mendy verzichten. Er zog sich beim Spiel gegen den FCB einen Muskelfaserriss zu.

Keystone-SDA SDA

Der 30-jährige Verteidiger hat am vergangenen Samstag bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Basel einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Mendy muss rund vier Wochen pausieren, teilt der Klub am Donnerstagmorgen mit.

So muss der FCZ beim entscheidenden Spiel um den Platz in der Meisterrunde auf den Winter-Neuzugang verzichten. Die Zürcher müssen sich gegen Meister YB mindestens einen Punkt sichern, dann sind sie fix in den Top 6. Im Falle einer Niederlage sind Moniz und Co. auf Schützenhilfe von Lugano (spielt gegen Lausanne) und Sion (spielt gegen St.Gallen) angewiesen.

