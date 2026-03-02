  1. Privatkunden
Verstärkung für Hediger Bernegger wechselt ins Trainerteam des FC Zürich

Luca Betschart

2.3.2026

Carlos Bernegger wechselt zum FC Zürich.
Carlos Bernegger wechselt zum FC Zürich.
Bild: Keystone

Der FC Zürich ergänzt das Trainer-Team der Super-League-Mannschaft mit einem prominenten Zuzug. Carlos Bernegger wirkt ab sofort als Assistent von Chefcoach Dennis Hediger.

Redaktion blue Sport

02.03.2026, 12:07

02.03.2026, 12:40

Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger Bernegger hat als Co-Trainer einen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis zum 30. Juni 2027 an den Stadtklub bindet. Er ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen im Profifussball tätig und verfügt über entsprechend grosse Erfahrung.

In der Schweiz hat Bernegger als Cheftrainer beim FC Winterthur, bei den Grasshoppers, beim FC Luzern und beim FC Thun gearbeitet.

