Carlos Bernegger wechselt zum FC Zürich. Bild: Keystone

Der FC Zürich ergänzt das Trainer-Team der Super-League-Mannschaft mit einem prominenten Zuzug. Carlos Bernegger wirkt ab sofort als Assistent von Chefcoach Dennis Hediger.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger Bernegger hat als Co-Trainer einen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis zum 30. Juni 2027 an den Stadtklub bindet. Er ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen im Profifussball tätig und verfügt über entsprechend grosse Erfahrung.

In der Schweiz hat Bernegger als Cheftrainer beim FC Winterthur, bei den Grasshoppers, beim FC Luzern und beim FC Thun gearbeitet.

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐫𝐝 𝐧𝐞𝐮𝐞𝐫 𝐂𝐨-𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭



Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger Carlos Bernegger verstärkt per sofort den Trainerstab der ersten Mannschaft des FC Zürich. Er wird neuer… pic.twitter.com/cU4R2iFkRE — FC Zürich (@fc_zuerich) March 2, 2026

Das könnte dich auch interessieren