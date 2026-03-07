  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Berner Derby im Wankdorf, Verfolgerduell in der Ostschweiz

SDA

7.3.2026 - 05:00

Kann YB den Thuner Meisterexpress ausbremsen?
Kann YB den Thuner Meisterexpress ausbremsen?
Keystone

Mit einem 2:2 im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger FC St. Gallen biegt der FC Thun auf die Zielgerade zum ersten Meistertitel ein. Am Sonntag wartet in Bern das Duell mit Kantonsrivale YB.

Keystone-SDA

07.03.2026, 05:00

07.03.2026, 08:05

Nach dem späten St. Galler Ausgleich in der Nachspielzeit fühlte sich das Unentschieden für den verblüffenden Aufsteiger am Donnerstag nach zuvor zehn Siegen am Stück wie eine Niederlage an. Trotz dem Ende der Siegesserie rollt der Thuner Meisterexpress weiter. Mit 14 und mehr Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz und noch maximal 30 zu vergebenen Zählern ist wohl eine Vorentscheidung gefallen.

Am Sonntag 16.30 Uhr gastiert das Team von Trainer Mauro Lustrinelli zum Berner Derby im Wankdorfstadion. Die ersten beiden Saison-Duelle mit dem Kantonsrivalen YB endeten mit Heimsiegen: YB gewann Ende September 4:2, Thun Mitte Januar 4:1.

Kampf um die Europacup-Plätze

YB hat zuletzt mit Siegen gegen Zürich (3:0) und in Luzern (2:1) zumindest resultatmässig Aufwärtstendenz gezeigt. Für das Erreichen der Champions Round ist die Ausgangslage mit einem Polster von neun Punkten auf den Trennstrich zwar beruhigend, im Kampf um die Europacup-Plätze sind die Berner aber dringend auf Siege angewiesen.

Einen solchen Europacup-Platz will der FC St. Gallen, der wie Thun und Lugano (3.) in den verbleibenden fünf Runden bis zur Teilung der Tabelle nicht mehr aus den Top 6 zu verdrängen ist, unbedingt verteidigen. Am Sonntag (14.00 Uhr) gastiert mit dem viertplatzierten und zuletzt zweimal siegreichen FC Basel ein direkter Konkurrent in der Ostschweiz.

Vorentscheidung im Strichkampf?

In den verbleibenden vier Partien könnte sich die Vorentscheidung im Strichkampf abzeichnen. Das siebtplatzierte Luzern ist am Samstag (20.30 Uhr) in Lugano ebenso auf einen Sieg angewiesen, wie das punktgleiche Lausanne am Sonntag (16.30 Uhr) im Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers sowie Servette und Zürich am Samstag (18.00 Uhr) im Direktduell in Genf, während das auf Platz 6 liegende Sion seine Ausgangslage mit einem Heimsieg am Samstag (18.00 Uhr) gegen Schlusslicht Winterthur verbessern könnte.

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

78 Gegentore - so oft wie Stefanos Kapino muss in der Super League kein Torhüter den Ball aus dem Netz fischen. Trotz allen Widrigkeiten bleibt der erfahrene Winterthur-Keeper für die restlichen Spiele zuversichtlich.

06.03.2026

Meistgelesen

Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Flughafen Dubai bis auf Weiteres geschlossen +++ Emirates stellt Flugbetrieb von und nach Dubai ein
Emirates-A380-Flug aus Zürich kreiste stundenlang über der Wüste

Videos aus dem Ressort

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Carouge – Aarau 0:3

Carouge – Aarau 0:3

Challenge League | 25. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Challenge League | 25. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

Carouge – Aarau 0:3

Carouge – Aarau 0:3

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Besuch im Weissen Haus. Trump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Besuch im Weissen HausTrump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Drei Monate vor der WM. Marokkos Nationalcoach tritt zurück

Drei Monate vor der WMMarokkos Nationalcoach tritt zurück

Flucht aus dem Nahen Osten. Fabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»

Flucht aus dem Nahen OstenFabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»