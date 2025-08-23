Bertone über die Achterbahnfahrt beim FC Thun blue Sport stattet Leonardo Bertone einen Besuch bei seinem Jugendklub ab. Im Interview spricht der 31-Jährige über seinen Aufstieg zum Profi und seine Stationen in der Schweiz und im Ausland. 22.08.2025

Leonardo Bertone hat sich mit dem FC Thun fulminant in der Super League zurückgemeldet. Bei blue Sport spricht er über die Achterbahnfahrt mit dem FC Thun und seinen Aufstieg als Fussballer.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Leonardo Bertone hat beim SC Wohlensee erstmals die Fussballschuhe geschnürt, ehe er als kleiner Knirps von YB ins Probetraining eingeladen wurde.

Mit YB feierte er zwei Cup-Titel, schliesslich landete er via Cincinnati beim FC Thun. In seiner ersten Saison stieg er 2020 mit den Thunern ab und kehrte zwei Jahre später wieder zurück.

Mit Thun spielt er nach dem Aufstieg in der Super League wieder gross auf und trifft am Samstagabend auf den FC Zürich. Mehr anzeigen

Leonardo Bertone zählt beim FC Thun zu den Leistungsträgern. Mit dem Aufsteiger hat er in der Super League einen formidablen Saisonstart hingelegt. Drei Spiele, drei Siege, zwei Tore und ein Assist. Im Cup haben die Mannen von Coach Mauro Lustrinelli jedoch einen Dämpfer erlitten und sind in der 1. Runde 0:1 am FC Breitenrain gescheitert.

Seit mittlerweile drei Jahren spielt Bertone wieder im Berner Oberland, nachdem er 2020 abgestiegen und zu Beveren nach Belgien gewechselt war. «Der Aufstieg in die Super League hat für mich eine riesige Bedeutung. In meiner Gefühlswelt hat sich etwas geschlossen», sagt der Routinier bei blue Sport.

Im Januar 2020 wechselte Bertone nach seinem Auslandsabenteuer in Cincinnati als Hoffnungsträger erstmals zum FCT. Die Mission Ligaerhalt missglückte. Nach der Niederlage in der Barrage im Frühling 2020 gegen den FC Vaduz fühlte sich Bertone wie ein Versager. Er hätte Thun nicht so helfen können, um die Liga zu halten. «Das war schwierig, zu verarbeiten.»

Nun schwebt er mit dem FC Thun auf Wolke sieben und strebt gegen den FC Zürich am Samstagabend den vierten Sieg in Serie an. Die Partie überträgt blue Sport live aus dem Letzigrund. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.