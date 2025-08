Bertone: «Setzen Matchplan gut um» 03.08.2025

Zwei Spiele, zwei Siege – der FC Thun meldet sich nach fünf Jahren eindrücklich in der Super League zurück. Für Leonardo Bertone und Präsident Andres Gerber kommt der Erfolg nicht überraschend.

Nach dem FC Sion vor einem Jahr, gewinnt auch der FC Thun die ersten beiden Saisonspielen als Aufsteiger.

Überraschend kommt das für Leonardo Bertone nicht: «Wir haben einen Plan, den wir stets verfolgt haben – jetzt ernten wir die Früchte.»

Ein Jahr nach dem FC Sion gelingt Thun dasselbe Unterfangen: Als Aufsteiger die ersten beiden Saisonspielen zurück in der höchsten Spielklasse gewinnen. Während die Sittener dies nach nur einem Jahr Absenz im Oberhaus schafften, spielten die Thuner seit dem Abstieg im Jahr 2020 nicht mehr in der Super League. Glücklich kam der Aufsteiger gegen Lugano und Lausanne nicht zu seinen Siegen – im Gegenteil.

Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli spielte bisher mutig nach vorne und zeigte mehr Biss als die Gegner. «Wir wussten, dass wenn wir rauf kommen, wir Gas geben müssen wie in der Challenge League. Wir setzen den Matchplan gut um und deshalb kommen auch die Punkte», sagt Leonardo Bertone im Interview bei blue Sport nach dem Heimsieg gegen die Waadtländer.

Überrascht ab der Leistung des Teams sei er nicht: «Ich weiss, dass wir in den letzten Jahren gut gearbeitet haben. Wir haben einen Plan, den wir stets verfolgt haben – jetzt ernten wir die Früchte.»

Trotz Plan, gab es gemäss Präsident Andres Gerber vor dem Saisonstart auch gewisse Fragezeichen: «Wie jedes Jahr gab es eine gewisse Anspannung. Sind wir bereit? Reicht das? Wie starten wir? Es ist mehr Vorfreude, aber auch ein wenig unangenehm. Aber nach den Startsiegen bin ich schon erleichtert, dass wir merken: Wir sind bereit.»

«Das wollten wir unbedingt nicht»

Bereit war auch die Stockhorn Arena für das erste Super-League-Heimspiel seit fünf Jahren. 6'698 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden am frühen Sonntagnachmittag den Weg ins Stadion.

Das freut auch den Präsidenten: «Es ist ein bewusst werden, wie schön es ist, dass so viele Leute ins Stadion kommen. Wenn die Mannschaft dann noch so gut spielt, macht es mich stolz. Ich bin froh, sind die fünf Jahre durch.»

Gerber: «Werden sicher noch ein, zwei Spieler holen» 03.08.2025

Dass sein Team so gut harmoniert, liegt auch daran, dass es im Sommer nur wenige personelle Wechsel gab und der Kader klein blieb. Eine bewusste Massnahme: «Wir wollen nicht, dass zu viele unzufriedene Baustellen herrschen, schlechte Stimmung, Grüppchenbildung – das wollen wir unbedingt nicht.»

Bis zum Ende des Transferfensters am 9. September dürfte es aber dennoch weitere Zuzüge geben: «Wir werden sicher noch ein, zwei Spieler holen. Wir dürfen nicht riskieren, dass wir einmal zu knapp sind.» Zu viel verraten will Gerber am Sonntag im blue Sport Studio noch nicht, es wird aber «sicher bald News geben».

Am Samstag steht das Auswärtsspiel in Luzern an, wo der FC Thun Historisches schaffen könnte: Einem Aufsteiger ist es seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/2004 nie gelungen, die ersten drei Meisterschaftsspiele zu gewinnen.

