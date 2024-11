GC-Captain Amir Abrashi gibt Pausen-Interview direkt aus dem Fan-Block Amir Abrashi fehlt den Hoppers in der englischen Woche gegen Lugano gelbgesperrt. Dass der GC-Captain trotz Absenz dabei sein will, zeigt er im Letzigrund. Er verfolgt die Partie aus dem Fan-Block. In der Pause telefoniert er mit blue Sport. 31.10.2024

Es gibt auf dieser Welt nur wenige Fussballer, die sich so sehr mit ihrem Verein identifizieren wie GC-Captain Amir Abrashi das tut. blue Sport präsentiert dir ein emotionsgeladenes Best-of Amir Abrashi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der schwierigen Vorsaison ist GC der Saisonstart komplett missglückt. 9 Punkte aus 12 Spielen bedeuten die geteilt schwächste Punkteausbeute in der Super League – nur 2010/11 hat GC so wenig Punkte gesammelt.

Am Donnerstag fehlt auch noch GC-Captain Amir Abrashi gesperrt. Er verfolgt das Spiel aus der Fankurve und ist in der Halbzeitpause bereit für einen Video-Call mit blue Sport.

Eine grossartige Aktion einer wahren Vereins-Ikone. Amir Abrashi hat schon für viele unvergessliche Momente gesorgt. blue Sport präsentiert ein Best-of Amir Abrashi. Mehr anzeigen

In der laufenden Super-League-Saison beging kein Spieler so viele Fouls wie GC-Captain Amir Abrashi. Schon 21 Mal hat er einen Gegenspieler mit unerlaubten Mitteln gestoppt. Bei der 0:3-Schlappe am letzten Samstag gegen Lausanne-Sport holt er sich die vierte Gelbe Karte ab und fehlt deshalb am Donnerstagabend beim Remis gegen Lugano (Video-Highlights).

Und doch ist der Routinier mittendrin statt nur dabei – und zwar in der GC-Fankurve. In der Halbzeitpause zückt blue Sport Moderator Gianni Wyler im Studio das Telefon und ruft den gesperrten Leitwolf an. Abrashi nimmt den Video-Call entgegen und schwärmt von der guten Stimmung im Fan-Block. Dass die Hoppers zur Pause 1:0 führen, zaubert Abrashi ohnehin ein breites Lächeln ins Gesicht (siehe Video oben). Nach der kurzen Schalte mischt sich der 34-Jährige wieder unters Publikum und singt lautstark die Fan-Songs mit. Andere Profis würden es sich stattdessen in der Loge gemütlich machen und höchstens mal ins Publikum winken, wenn sie von einer Kamera eingefangen werden. Aber das wäre so gar nicht Abrashi-like, denn dieser Mann lebt den Fussball und GC bedeutet ihm die Welt.

Dass den Hoppers nach der schwierigen Vorsaison der Saisonstart komplett missglückt ist, schmerzt Abrashi. 9 Punkte aus 12 Spielen bedeuten die geteilt schwächste Punkteausbeute in der Super League – nur 2010/11 hat GC so wenig Punkte gesammelt. Damals können die Zürcher den Abstieg letztlich aber souverän abwenden. GC beendet die Saison 2010/11 in der damaligen Zehnerliga im 7. Rang mit zehn Punkten Vorsprung auf Absteiger St.Gallen und neun auf Bellinzona, das daraufhin in der Barrage Servette unterliegt und ebenfalls in die Challenge League absteigt.

Am Sonntag geht es für GC auswärts in Luzern weiter (16.30 Uhr live auf blue Sport). Dannzumal sollte der Captain wieder auf dem Platz stehen. Und nun, Bühne frei für das Best-of Amir Abrashi.

Best-of Amir Abrashi

27. Juli 2024: Abrashi peitscht seine Mitspieler an

Am 27. Juli führt GC in der 2. Runde der Super League gegen Luzern 2:1. In der 72. Minute wechselt der inzwischen angezählte Marco Schällibaum Abrashi, Muci und Schürpf aus. Captain Abrashi spielt aber nicht die beleidigte Leberwurst, sondern macht die drei Einwechselspieler so richtig heiss. Bringen tut es allerdings wenig, in der 85. Minute trifft Thibault Klidjé zum 2:2-Endstand. Vielleicht hätte Abrashi seinem Team auf dem Platz mehr gebracht denn als Motivator daneben.

GC-Captain Abrashi wird ausgewechselt – und heizt seinen Teamkollegen gehörig ein 27.07.2024

31. Mai 2024: Abrashi-Urschrei nach Nicht-Abstieg

Vergangene Saison wendet GC den Abstieg in die Challenge League in extremis ab. Bei Abrashi gibt es danach kein Halten mehr. Das Interview ist legendär und geht auch in den sozialen Medien steil.

Ein Urschrei und grosse Emotionen – das denkwürdige Interview von GC-Captain Abrashi 31.05.2024

20. April 2024: «Das ist Wahnsinn – das ist krass»

GC steckt im Abstiegskampf und ist auf jeden Punkt angewiesen, verliert aber gegen Servette 0:1. Das Gegentor fällt bereits in der 3. Minute: «Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Auch gegen Lugano, du gehst am Anfang immer in Rückstand. Wir waren nicht konzentriert genug am Anfang. […] Das darf uns einfach nicht passieren in den nächsten Spielen, sonst wird es unheimlich schwer so Spiele zu gewinnen in der Super League.» Das Video ist zwar kein viraler Hit, aber es zeigt, wie der Captain tickt und was er von sich und seinen Teamkollegen erwartet.

Abrashi: «Das ist Wahnsinn» Amir Abrashi spricht nach der Niederlage gegen Servette mit blue Sport 20.04.2024

5. April 2024: Abrashi hält flammende Rede

GC verliert auswärts beim späteren Meister YB 0:3. Bereits nach 21 Minuten steht das Endresultat fest. Nach der Partie nimmt Abrashi die Mannschaft zusammen und richtet sie mit einer emotionalen Rede wieder auf. Genau das, was man sich von einem Captain wünscht.

GC-Captain Abrashi: «Wir sind nicht tot» 05.04.2024

28. Januar 2024: Abrashi über die Bedeutung des Zürcher Derbys

Am 28. Januar 2024 kommt es in der Super League zum Zürcher Derby. Für Abrashi ist es bereits das 23. Spiel gegen den FCZ. Für ihn wird das Derby aber immer etwas ganz Besonderes bleiben, es ist kein Spiel wie jedes andere. Mit blue Sport spricht er in den Tagen vor dem Kracher und plaudert Anekdoten aus.

GC-Captain Amir Abrashi schwelgt in Derby-Erinnerungen Am Sonntag kämpfen GC und der FCZ um drei Punkte. Oder geht es doch um mehr? blue News hat GC-Captain Amir Abrashi vor seinem 23. Zürcher Derby getroffen. Für ihn haben diese Partien noch immer eine besondere Bedeutung. 26.01.2024

GC gewinnt die Partie nach 0:1-Pausenrückstand dank eines Treffers in der 5. Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Natürlich löst das bei Abrashi Glücksgefühle aus.

Abrashi: «Wir waren in der ersten Halbzeit zu lieb» Die Grasshoppers liegen im Zürcher Derby zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel dreht GC die Partie noch zu seinen Gunsten. 28.01.2024

2. September 2023: «Ich schäme mich»

GC verliert auswärts beim späteren Absteiger Stade-Lausanne-Ouchy 1:2. Abrashi spricht nach der Pleite längere Zeit mit den mitgereisten und von der Leistung enttäuschten GC-Fans. Kann er den Frust nachvollziehen? «Zu hundert Prozent, keine Frage. Die machen so viele Kilometer. Von Zürich und überall kommen sie hierher, um uns zu unterstützen. Sie opfern das ganze Wochenende und wir bieten so einen Match. Da schäme ich mich gerade und es tut mir unglaublich weh. Weil die beiden Tore, die schenken wir ihnen, einfacher kann man es ihnen nicht machen.»

«Wir bieten solch einen Match, ich schäme mich.» GC-Captain Amir Abrashi im Interview. 02.09.2023

13. Mai 2023: «Heute kann ich mal feiern»

Am 13. Mai 2023 läuft Amir Abrashi zum 200. Mal für GC auf und darf nach einem 2:0-Sieg auch mal ein Interview geben, bei dem ihm die gute Laune ins Gesicht geschrieben ist. «Heute kann ich mal feiern. Ein geiler Sieg, 200 Spiele für meinen Lieblingsklub, was gibt es Schöneres?!»

Abrashi: «Geiler Sieg, 200 Spiele für GC – heute kann ich feiern» 13.05.2023

16. Februar 2023: «Amir ist ein Vorbild für alle»

Im Januar 2023 verlängert GC den Vertrag mit Amir Abrashi um ein weiteres Jahr. Dies, obwohl Abrashi in der Vorsaison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird und auch deshalb seine Leistungen nicht immer auf den Platz bringt. Der damalige GC-Sportchef Bernt Haas, der im März dieses Jahres seinen Posten räumen musste, erklärt kurze Zeit später im Fussball-Talk Heimspiel, weshalb man mit Abrashi trotzdem unbedingt verlängern wollte: «Wenn GC verliert, kann Amir drei Tage nicht schlafen. […] Er ist ein wichtiges Sprachrohr, eine wichtige Person in der Mannschaft, der sie auch führen kann und vorausgeht. […] Er ist wirklich ein Vorbild für alle. Und ich denke, das sind die Figuren, die eine Mannschaft braucht. Und darum haben wir uns entschieden, den Vertrag mit ihm zu verlängern.»

Vorbild Amir Abrashi: «Wenn er verliert, kann er drei Tage nicht schlafen» 16.02.2023

19. August 2022: 5 schnelle Fragen an Abrashi

«Lieber Schweizer Fondue als kosovarisches Fli» – fünf Fragen an GC-Captain Abrashi Fünf schnelle Fragen an GC-Captain Amir Abrashi. Der 32-Jährige ist im thurgauischen Bischofszell geboren und spielt für die albanische Nationalmannschaft. 12.08.2022

6. Mai 2022: Abrashi spricht über seine Karriere