«Bitte die Situation annehmen und sich auf den Abstiegskampf konzentrieren»

Beni Huggel spielte im Jahr 2012 die letzten Spiele seiner Karriere unter Heiko Vogel. Keystone

Der FC Basel ist nach der 0:3-Niederlage gegen YB auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Saison ist noch jung, für FCB-Legende Beni Huggel ist die Situation aber mehr als besorgniserregend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel ist am Sonntag nach einem 0:3 gegen YB ans Tabellenende abgerutscht.

In den vergangenen Wochen sprachen ein Verwaltungsrat, ein Spieler und der Sportchef noch von einer rosigen Zukunft. Für FCB-Legende Beni Huggel ist klar: Basel steckt mitten im Abstiegskampf.

Huggel, der mehr als 400 Spiele für den FCB machte, sagt, er erkenne «dieselben Muster» wie beim letzten Basler Abstieg in den 80er-Jahren. Mehr anzeigen

Am Sonntag ist der FCB am absoluten Tiefpunkt angekommen. Nach dem 0:3 in Bern sind die Basler auf den letzten Platz abgerutscht. Der grosse und stolze FC Basel, der den Schweizer Fussball jahrelang dominiert hat, steht auf einem Abstiegsplatz? Das klingt wohl vor allem für die Direktbeteiligten absolut surreal.

Haben die Basler den Ernst der Lage nicht erkannt?

FCB-Verwaltungsrat Andy Rey sagte im August in einem Statement: «Wir sind überzeugt, dass wir bis Ende 2024 den Klub so aufgestellt haben werden, dass alle Altlasten und Fehler aus der Vergangenheit aufgeräumt sind. Dann kommt der Klub stabil und unabhängig sportlich wieder dahin, wo er hingehört und wir ihn sehen wollen.»

Noch weiter ging Neuzugang Renato Veiga nach seinem FCB-Debüt Anfang September: «Die Spieler, die hier sind, haben den Willen, den FC Basel wieder da hinzuführen, wo er hingehört. Auf den ersten Platz und in die Champions League.»

Und zu guter Letzt sagte Sportchef Heiko Vogel, der mittlerweile wieder als Trainer amtet, vor zwei Wochen in einem Interview mit «CH Media», sein Kader habe «das Potenzial, um Titel gewinnen zu können. Zum Beispiel den Cup».

Haben die Basler den Ernst der Lage nicht erkannt? Das befürchtet offenbar Beni Huggel, der nach der 0:3-Pleite der Basler im Wankdorf auf Instagram Dampf ablässt. In seiner Story zeigt der frühere FCB-Profi die aktuelle Tabelle und schreibt dazu: «Das ist die Realität des FC Basel. Bitte die Situation annehmen und sich auf den Abstiegskampf konzentrieren.»

Huggel fürchtet sich vor Déjà-vu

Huggel erinnert an den letzten grossen Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte der Bebbi: «1980 gab's den letzten Meistertitel in der Ära Benthaus und acht Jahre später ist man abgestiegen.» Er könne sich erinnern, dass in den 80er-Jahren alle im Umfeld des FCB vor dem Abstieg immer noch von den guten Zeiten gesprochen haben, so der 46-Jährige weiter. «Ich erkenne dieselben Muster!», schlägt Huggel Alarm.

Immerhin der gezeigte Auftritt in Bern dürfte den Fans etwas Hoffnung machen. Kein Vergleich sei das gewesen zu der 0:3-Schmach in der Vorwoche zu Hause gegen Lausanne-Ouchy, meint Heiko Vogel nach dem YB-Spiel: «Es geht in die richtige Richtung.»