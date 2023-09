#Vorschau

Der 23-jährige Offensivspieler zog sich eine Aussenbandverletzung im rechten Knie zu. Die Verletzung wird konservativ behandelt; eine Operation ist nicht nötig.

Imeri stand bei YB Ende August im Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Maccabi Haifa (3:0) letztmals in der Startaufstellung. Zuletzt gegen Leipzig in der Champions League (1:3) und gegen Xamax Neuchâtel im Schweizer Cup (1:0) wurde er bereits nicht mehr eingesetzt. Im letzten Meisterschaftsspiel in Genf gegen Servette (1:0) spielte Imeri lediglich 13 Minuten lang.