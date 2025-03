«Bleibt mein Traumjob» – die Reaktionen auf den blue Sport Kids Day 10.03.2025

Der blue Sport Kids Day bot auch dieses Jahr den jüngsten Fans einen Einblick in die Sportberichterstattung. Das hat die teilnehmenden Kinder rund um ein Fussballspiel am meisten beeindruckt.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Am Sonntag hatten sieben Kinder die Gelegenheit, rund um das Spiel FC Zürich gegen Servette an der Übertragung der Live-Sendung von blue Sport mitzuwirken. Sie unterstützen dabei die Reporter, Kommentatoren und Produzenten vor Ort bei ihren Aufgaben – und standen auch selber vor der Kamera, beispielsweise beim Interview mit Nati-Coach Murat Yakin.

Die Begeisterung der teilnehmenden Moderatoren-Talente ist nach dem riesig.

Reaktionen auf den blue Sport Kids Day «Wir hatten sehr vielfältige Einblicke.»

«Mitzuerleben, wie viel das es braucht, damit es so perfekt wird, wie es die Zuschauer dann am TV sehen können.»

«Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie die Pulte aussehen und wo sie was machen.»

«Alles zu sehen, wie gefilmt wurde. Und auch, wo alles geschnitten wird.»

«Ich fand den Tag von Anfang bis Schluss mega spannend und cool. Es war mega abwechslungsreich und es bleibt weiterhin mein Traumjob.» Mehr anzeigen

Andere Nachwuchs-Talente, die beim Schweizer «Home of Football» mal hinter die Kulissen schauen wollen – und so vielleicht auch ihren künftigen Traumberuf entdecken – sollen also unbedingt die Chance packen, sich für den nächsten blue Sport Kids Day (in der neuen Saison, Datum noch offen) zu bewerben.