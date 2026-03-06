  1. Privatkunden
FCZ-Ikone schlägt Alarm Blerim Dzemaili: «Es geht um den Abstieg und ich sehe keine Spielidee»

Björn Lindroos

6.3.2026

Dzemaili: «Diese Saison geht es beim FCZ gegen den Abstieg»

Dzemaili: «Diese Saison geht es beim FCZ gegen den Abstieg»

06.03.2026

Im Fussball-Talk Heimspiel kritisiert Blerim Dzemaili seinen FCZ scharf. Man habe die falsche Wahrnehmung und auch Trainer Hediger kriegt sein Fett weg. Pascal Zuberbühler stellt derweil auch die Verpflichtung von Carlos Bernegger in Frage.

Björn Lindroos

06.03.2026, 15:50

06.03.2026, 16:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Blerim Dzemaili spricht im Fussball-Talk Heimspiel über seinen FCZ und erklärt, warum man bei den Zürchern eine falsche Wahrnehmung hat.
  • Der ehemalige Nati-Spieler kritisiert auch Trainer Dennis Hediger und dessen Spielphilosophie.
  • Ex-Natigoalie Pascal Zuberbühler fragt sich zudem, ob man bei der Verpflichtung von Carlos Bernegger bereits einen Hintergedanken hatte.
Mehr anzeigen

Beim FCZ läufts weiter nicht. Gegen Lausanne müssen die Zürcher am Mittwoch bereits die sechste Pleite des Kalenderjahres hinnehmen, die Championship Group ist in weite Ferne gerückt.

FCZ-Legende Blerim Dzemaili muss aus der Distanz zusehen, wie mies es seinem Jugendklub geht. «Natürlich leide ich mit», sagt der 39-Jährige im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport. 

«Ich glaube, dass man beim FCZ die Situation nicht richtig erkannt hat», kritisiert Dzemaili. «Man redet immer vom 6. Platz, statt nach hinten zu schauen und die eigenen Fehler zu minimieren.» Denn für den dreifachen Schweizer Meister ist klar: «In dieser Saison geht es beim FCZ gegen den Abstieg. Man muss nach hinten schauen, es kann sehr schnell gehen.»

Heimspiel als Podcast

Keine Spielidee unter Hediger?

Zudem kritisiert Dzemaili auch Trainer Dennis Hediger: «Ich sehe unter Hediger keine Spielidee. Sie schlagen einfach nur lange Bälle auf Keny und hoffen, dass etwas entsteht. Das ist zu wenig.»

Auch beim ehemaligen Nati-Goalie Pascal Zuberbühler wirft der Trainerposten bei den Zürchern Fragen auf. Gerade die Neuverpflichtung von Carlos Bernegger als Assistent: «Jetzt haben sie mit Sportchef Mangiarratti und mit Bernegger zwei ehemalige Trainer geholt. Es wirkt so, als hätte man den nächsten Trainer schon auf der Bank bereit, falls die Resultate nicht stimmen», sagt er. Und: «Diese Saison muss man abhaken. Der Verein wurde zweimal komplett umgekrempelt, das kann ja gar nicht gutgehen.»

Zuberbühler: «Es wirkt, als hätte man den nächsten Trainer schon bereit.»

Zuberbühler: «Es wirkt, als hätte man den nächsten Trainer schon bereit.»

06.03.2026

«Eines der drei schlechtesten Teams»

Dass die Zürcher mit Silas Huber auf einen jungen Goalie setzen, begrüsse er zwar, doch Zeitpunkt und Art und Weise sei fragwürdig, so Zuberbühler. «Mit Yanick Brecher deinen Captain so abzusägen, finde ich in einer solchen Situation schwierig. Wer soll diese Mannschaft nun als Leader führen?»

Grundsätzlich werden Eigengewächse beim FCZ schnell forciert und auch schnell wieder fallen gelassen, sagt Michael Wegmann, Leiter blue News Sport: «Viele junge Spieler werden eingesetzt, spielen kurze Zeit später aber keine Rolle mehr.» So sei es schwer, Kontinuität aufzubauen.

«Der FCZ steht verdient dort unten», bilanziert Dzemaili. «Für mich ist er qualitativ eines der drei schlechtesten Teams der Liga.» Harte Worte einer Vereinsikone in einer harten Saison für den FCZ.

Die Super League steht Kopf

Die Super League steht Kopf

Die Super League steht Kopf

Thun nimmt sensationell Kurs auf den Meistertitel. Ernüchterung beim FC Basel. Und der FCZ versinkt im Niemandsland. Über die grossen Überraschungen und Krisen der bisherigen Saison diskutiert Stefan Eggli mit Pascal Zuberbühler und Blerim Dzemaili.

06.03.2026

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

78 Gegentore - so oft wie Stefanos Kapino muss in der Super League kein Torhüter den Ball aus dem Netz fischen. Trotz allen Widrigkeiten bleibt der erfahrene Winterthur-Keeper für die restlichen Spiele zuversichtlich.

06.03.2026

Zuberbühler: «Ich nehme Shaqiri aus dem Schussfeld»

Zuberbühler: «Ich nehme Shaqiri aus dem Schussfeld»

06.03.2026

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Dickenmann: ein Name, der verpflichtet. Marcins Cousine Lara hat nicht nur in der Nati gespielt, sie hat die Nati geprägt. Der Aarau-Verteidiger über eine der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen aller Zeiten.

06.03.2026

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

Zuberbühler: «Ich nehme Shaqiri aus dem Schussfeld»

Zuberbühler: «Ich nehme Shaqiri aus dem Schussfeld»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

