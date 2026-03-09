  1. Privatkunden
In Bern fehlen Leader Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Björn Lindroos

9.3.2026

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Sechster Platz, grosser Rückstand auf Leader Thun: YB steckt in einer enttäuschenden Saison. Im Fussball-Talk Heimspiel erklärt Blerim Dzemaili, dass in Bern Leaderfiguren fehlen. Pascal Zuberbühler bemängelt dagegen die Kaderzusammenstellung.

Syl Battistuzzi

09.03.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Blerim Dzemaili spricht im Fussball-Talk Heimspiel über YB als «grösste Enttäuschung der Saison» und sieht den Hauptgrund im Fehlen von echten Führungsspielern im Team.
  • Die Young Boys liegen nach 29 Spieltagen nur auf Platz 6 und 26 Punkte hinter Leader Thun.
  • Pascal Zuberbühler kritisiert dagegen vor allem die Kaderzusammenstellung und fragt sich, was bei der Planung der Mannschaft schiefgelaufen ist.
Mehr anzeigen

Alex Frei kritisierte schon Ende November die aktuelle YB-Mannschaft als die schwächste der letzten Jahre und bemängelte das Fehlen von Führungsspielern. In der Tat liegen die Young Boys nach 29 Spieltagen auf dem enttäuschenden 6. Platz – mit 26 (!) Punkten Rückstand auf Leader Thun.

YB-Boss Spycher hält dagegen. Frei: «Die aktuelle YB-Mannschaft ist die schlechteste in den letzten Jahren»

YB-Boss Spycher hält dagegenFrei: «Die aktuelle YB-Mannschaft ist die schlechteste in den letzten Jahren»

In die gleiche Kerbe wie Frei stösst im Fussball-Talk Heimspiel Blerim Dzemaili:  «Das Schwierigste im Moment ist es, Leader zu kreieren. Ein Leader bist du oder bist du nicht», hält er fest. Diese Anführer zu finden, das sei das Schwierigste für einen Sportchef.  «Für mich ist YB die grösste Enttäuschung dieser Saison», macht Dzemaili klar.

Heimspiel als Podcast

Zumal es am Kader nicht liegen könne, findet der 69-fache Internationale. Anders sieht das Pascal Zuberbühler, der vom Expertenkollegen wissen will, welcher YB-Profi denn so gut sei.

«Hadjam ist für mich einer der besten linken Verteidiger. Wüthrich und Benito sollten für die Liga problemlos reichen. Dann haben sie einen super Goalie (Marvin Keller – Anm. d. Red.)», meint Dzemaili und ergänzt, auch im Mittelfeld habe es «ein, zwei gute» Spieler darunter und erwähnt Gigovic. Ausserdem gebe es noch Fassnacht, Bedia oder Monteiro. Wobei Monteiro aktuell das Sinnbild von YB sei, streicht Dzemaili heraus. «Das ist ein Schatten von sich selber, der kann doch viel besser sein», stimmt ihm Zubi zu. 

«Die Maschinerie läuft nicht mehr»

«Bei YB stimmt doch etwas nicht. Ich frage mich, was bei der Zusammenstellung dieser Mannschaft falschgelaufen ist. YB war in der Schweiz über mehrere Jahre der Vorzeigeklub», so der ehemalige Nati-Goalie. Die Berner haben super Spieler gebracht und super verkauft. «Und jetzt läuft die Maschinerie nicht mehr», resümiert Zubi.

«Aber weil die Leader fehlen», wirft Dzemaili ein und ergänzt: «Zwei, drei Leader würden das zusammenbringen», ist er sich sicher.

Zubi erläutert, dass es heutzutage keine einfache Aufgabe sei, Anführer zu finden. «Alle sind nur auf sich selbst fokussiert. Handy auf sich selbst, Social Media auf sich selbst. Da wirst du ja gar kein Leader mehr», glaubt der 55-Jährige.

Dzemaili erinnert, wie er 2022 mit dem FCZ Meister wurde. «Wir sind am Dienstag reingekommen in die Garderobe und wir hatten den Klassiker am Sonntag. Die Hälfte der Mannschaft sprach nur vom Klassiker. Sie wussten, dass wir den Klassiker am Sonntag haben. Wir müssen bereit sein. Wie viele dieser Spieler machen das heutzutage?», hält Dzemaili fest.

Der ganze Heimspiel-Talk in voller Länge

Die Super League steht Kopf

Die Super League steht Kopf

Thun nimmt sensationell Kurs auf den Meistertitel. Ernüchterung beim FC Basel. Und der FCZ versinkt im Niemandsland. Über die grossen Überraschungen und Krisen der bisherigen Saison diskutiert Stefan Eggli mit Pascal Zuberbühler und Blerim Dzemaili.

06.03.2026

