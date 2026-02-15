Das sagt Schiri-Experte Grossen zum VAR-Drama in Thun 15.02.2026

Thun tütet gegen Sion den 8. Super-League-Sieg in Folge ein – doch für einmal nicht ohne Makel. Nach einem umstrittenen VAR-Entscheid versteht auch blue Co-Kommentator Timm Klose die Welt nicht mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Sion kommt es am Sonntag zu einem umstrittenen VAR-Entscheid.

Schiedsrichter Marijan Drmic stellt Sion-Verteidiger Noe Sow nach einer Notbremse vom Platz – allerdings deuten TV-Bilder darauf hin, dass der Ball zuvor bereits das Spielfeld verlassen hatte.

blue Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen führt den Entscheid auf fehlende Kameras zurück: «Leider gibt es kein Bild, das eindeutig beweist, dass der Ball draussen ist.»

blue Fussball-Experte Timm Klose kann den Entscheid hingegen nicht nachvollziehen: «Da kann ich meine Brille abziehen und ich sehe immer noch, dass der (Ball) draussen ist.» Mehr anzeigen

Als Diskussionskiller macht der VAR auch in seiner siebten Saison in der Super League keine gute Falle. Dieses Mal sind fehlende Kameras am Ursprung hitziger Diskussionen. Der Schauplatz der Szene: Die Stockhorn Arena.

In der 65. Minute zieht Sion-Verteidiger Noe Sow gegen Thun-Angreifer Brighton Labeau die Notbremse und räumt als letzter Mann seinen Gegenspieler ab. «Eine ganz heikle Szene», warnt blue-Kommentator Joel Di Ronco sogleich. Er soll Recht behalten.

Schiedsrichter Marijan Drmic sieht vorerst kein Foul, wir dann aber vom VAR an den Bildschirm gebeten. Nach Betrachtung der Bilder scheint der Fall klar: Notbremse. Platzverweis. Und so zückt Drmic denn auch die Rote Karte, stellt Sow vom Platz und tritt bei den Wallisern eine Beschwerde-Lawine los.

Das Problem: TV-Bilder zeigen, dass der Ball direkt vor der Szene wohl im Seitenaus landet. Anstatt Einwurf für Sion gibt's nun den Platzverweis, weil weder Drmic, noch seine Assistenten den Ball mit vollem Umfang hinter der Linie sehen und das Spiel weiterläuft. Ein brutaler Entscheid aus Sicht der Walliser.

Dieses Bild sorgt für Diskussionsstoff: Ist der Ball in dieser Szene vollständig hinter der Linie? blue Sport

SFV meldet sich zu Wort

Auch blue Co-Kommentator Timm Klose versteht die Welt nicht mehr. «Ä Seich!», wettert er bereits im Live-TV und kann den Entscheid nicht nachvollziehen. «Die Rote Karte wäre die richtige Entscheidung. Aber was vorher passiert, das ist nicht richtig.»

Schiri-Experte Bruno Grossen kontert nach dem Spiel im Studio bei blue Sport: «Leider gibt es kein Bild, das eindeutig beweist, dass der Ball draussen ist. Dafür müsste eine Kamera auf der Linie sein.»

Auch seitens SFV heisst es nach der Partie, der VAR habe geprüft, ob der Ball das Feld verlassen hat. Die zur Verfügung stehenden Bilder hätten aber keinen Beweis geliefert, ob der Ball die Linie vollständig überquert habe oder nicht.

Um solche Fälle auszuschliessen, wären zusätzliche Kameras nötig. Diese gibt es nicht. Grossen versteht den Frust der Walliser: «Ich vermute auch zu 99 Prozent, dass der Ball draussen ist. Aber der VAR hat halt kein Bild. Regeltechnisch ist das korrekt, aber unglücklich.»

Timm Klose hingegen reichen die TV-Bilder. Für den ehemaligen Bundesliga- und Premier-League-Spieler ist der Fall auch aus etwas verschobener Perspektive klar: «Da kann ich meine Brille abziehen und ich sehe immer noch, dass der (Ball) draussen ist», schmunzelt der 37-Jährige.

