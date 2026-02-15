  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

VAR-Drama in Thun Timm Klose: «Ich sehe ohne Brille, dass der Ball draussen war»

Tobias Benz

15.2.2026

Das sagt Schiri-Experte Grossen zum VAR-Drama in Thun

Das sagt Schiri-Experte Grossen zum VAR-Drama in Thun

15.02.2026

Thun tütet gegen Sion den 8. Super-League-Sieg in Folge ein – doch für einmal nicht ohne Makel. Nach einem umstrittenen VAR-Entscheid versteht auch blue Co-Kommentator Timm Klose die Welt nicht mehr.

Tobias Benz

15.02.2026, 20:48

15.02.2026, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Sion kommt es am Sonntag zu einem umstrittenen VAR-Entscheid.
  • Schiedsrichter Marijan Drmic stellt Sion-Verteidiger Noe Sow nach einer Notbremse vom Platz – allerdings deuten TV-Bilder darauf hin, dass der Ball zuvor bereits das Spielfeld verlassen hatte.
  • blue Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen führt den Entscheid auf fehlende Kameras zurück: «Leider gibt es kein Bild, das eindeutig beweist, dass der Ball draussen ist.»
  • blue Fussball-Experte Timm Klose kann den Entscheid hingegen nicht nachvollziehen: «Da kann ich meine Brille abziehen und ich sehe immer noch, dass der (Ball) draussen ist.»
Mehr anzeigen

Als Diskussionskiller macht der VAR auch in seiner siebten Saison in der Super League keine gute Falle. Dieses Mal sind fehlende Kameras am Ursprung hitziger Diskussionen. Der Schauplatz der Szene: Die Stockhorn Arena.

In der 65. Minute zieht Sion-Verteidiger Noe Sow gegen Thun-Angreifer Brighton Labeau die Notbremse und räumt als letzter Mann seinen Gegenspieler ab. «Eine ganz heikle Szene», warnt blue-Kommentator Joel Di Ronco sogleich. Er soll Recht behalten.

Schiedsrichter Marijan Drmic sieht vorerst kein Foul, wir dann aber vom VAR an den Bildschirm gebeten. Nach Betrachtung der Bilder scheint der Fall klar: Notbremse. Platzverweis. Und so zückt Drmic denn auch die Rote Karte, stellt Sow vom Platz und tritt bei den Wallisern eine Beschwerde-Lawine los.

Das Problem: TV-Bilder zeigen, dass der Ball direkt vor der Szene wohl im Seitenaus landet. Anstatt Einwurf für Sion gibt's nun den Platzverweis, weil weder Drmic, noch seine Assistenten den Ball mit vollem Umfang hinter der Linie sehen und das Spiel weiterläuft. Ein brutaler Entscheid aus Sicht der Walliser.

Dieses Bild sorgt für Diskussionsstoff: Ist der Ball in dieser Szene vollständig hinter der Linie?
Dieses Bild sorgt für Diskussionsstoff: Ist der Ball in dieser Szene vollständig hinter der Linie?
blue Sport

SFV meldet sich zu Wort

Auch blue Co-Kommentator Timm Klose versteht die Welt nicht mehr. «Ä Seich!», wettert er bereits im Live-TV und kann den Entscheid nicht nachvollziehen. «Die Rote Karte wäre die richtige Entscheidung. Aber was vorher passiert, das ist nicht richtig.»

Schiri-Experte Bruno Grossen kontert nach dem Spiel im Studio bei blue Sport: «Leider gibt es kein Bild, das eindeutig beweist, dass der Ball draussen ist. Dafür müsste eine Kamera auf der Linie sein.»

Zwei Platzverweise gegen Sion. Thun fährt den achten Sieg in Folge ein und bricht den Vereinsrekord

Zwei Platzverweise gegen SionThun fährt den achten Sieg in Folge ein und bricht den Vereinsrekord

Auch seitens SFV heisst es nach der Partie, der VAR habe geprüft, ob der Ball das Feld verlassen hat. Die zur Verfügung stehenden Bilder hätten aber keinen Beweis geliefert, ob der Ball die Linie vollständig überquert habe oder nicht.

Um solche Fälle auszuschliessen, wären zusätzliche Kameras nötig. Diese gibt es nicht. Grossen versteht den Frust der Walliser: «Ich vermute auch zu 99 Prozent, dass der Ball draussen ist. Aber der VAR hat halt kein Bild. Regeltechnisch ist das korrekt, aber unglücklich.»

Timm Klose hingegen reichen die TV-Bilder. Für den ehemaligen Bundesliga- und Premier-League-Spieler ist der Fall auch aus etwas verschobener Perspektive klar: «Da kann ich meine Brille abziehen und ich sehe immer noch, dass der (Ball) draussen ist», schmunzelt der 37-Jährige.

Mehr Videos aus dem Ressort

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Super League | 25. Runde | Saison 25/26

15.02.2026

Meistgelesen

Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer
Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video
Nach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler
Shaqiris doppelter Penalty-Fehlschuss kostet Basel den Sieg
Bis zu ein Meter Neuschnee: Der Winter kehrt zurück

Mehr blue Sport

Deutschland. Augsburg feiert wichtigen Heimsieg

DeutschlandAugsburg feiert wichtigen Heimsieg

Deutschland. Hattrick von Géraldine Reuteler

DeutschlandHattrick von Géraldine Reuteler

Sechs Tore und zwei Rote Karten. Irres Léman-Derby zwischen Lausanne und Servette endet 3:3

Sechs Tore und zwei Rote KartenIrres Léman-Derby zwischen Lausanne und Servette endet 3:3

Lugano dreht spät auf. Shaqiris doppelter Penalty-Fehlschuss kostet Basel den Sieg

Lugano dreht spät aufShaqiris doppelter Penalty-Fehlschuss kostet Basel den Sieg

Premier League. Portugiese Pereira neuer Trainer von Ndoye und Nottingham

Premier LeaguePortugiese Pereira neuer Trainer von Ndoye und Nottingham