«Eine besch*** Regel» – Handspenalty ärgert die blue Sport Experten Gygax und Mehmedi

Ein Handspenalty zwischen Servette und dem FC Zürich löst im blue Sport Studio Diskussionen aus. Daniel Gygax spricht Klartext, während Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen die Regelauslegung in der Schweiz kritisiert.

In der 73. Minute sucht der FC Zürich gegen Servette den Ausgleich. Hack steigt nach einer Berisha-Hereingabe hoch und will den Ball ins Zentrum bringen. Servettes Ondoua steigt dicht beim Zürcher mit hoch und der Ball prallt an seinen ausgestreckten Arm. Sofort zeigt Schiedsrichter Turkes auf den Punkt.

«Regeltechnisch ist es korrekt», sagt Experte Admir Mehmedi im blue Sport Studio und nervt sich: «Wenn der Ball im Sechzehner irgendwie an die Hand kommt, ist es Penalty, leider. Heutzutage musst du als Stürmer nicht mehr auf das Tor köpfeln, sondern schauen, wo eine Hand ist.»

«Ja, aber Admir, wenn du wirklich ehrlich bist, das ist einfach eine besch*** Regel. Sorry, dass ich hier so spreche», entgegnet Dani Gygax. «Klar, der Arm ist draussen. Wenn der Arm nicht am Körper ist, ist es Penalty. Aber die Aktion kommt von hinten, das heisst er kann gar nicht reagieren. Irgendwie musst du ja springen.»

Grossen im Dilemma

Das sieht auch Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen so. «Ich bin bei Dani. Ich habe keine Freude an so einem Penalty. Der Ball kommt von hinten, der Spieler hat den Arm da oben, um zu balancieren und auszugleichen beim Landen. Das ist für mich nicht ein strafbares Handspiel», so Grossen. «Im Moment pfeifen sie das so. Ich habe ein Dilemma. Ich finde die Auslegung der Schweizer Schiedsrichter im Moment nicht gut. Aber in der Champions League habe ich schon Ähnliches gesehen.»

Gebracht hat es dem FCZ im Endeffekt nichts. Zwar verwandelt Kény den umstrittenen Penalty zum Ausgleich, in der 88. Minute aber fängt sich das Team von Dennis Hediger noch einen Treffer ein und kassiert die nächste Last-Minute-Niederlage.

