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Hättest du sie erkannt? blue Sport Experten schwelgen bei Jugendfotos in Erinnerungen

Andreas Lunghi

14.3.2026

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

Uli Forte und Philippe Montandon schwelgen in Erinnerung

14.03.2026

Uli Forte und Expertenkollege Philippe Montandon haben nebst ihrer Tätigkeit bei blue Sport noch etwas gemeinsam: den Jugendverein FC Brüttisellen. Im Super-League-Studio schwelgen die beiden in Erinnerungen.

Andreas Lunghi

14.03.2026, 21:43

14.03.2026, 23:03

Wegen des abgesagten zwischen St.Gallen und Lugano war im Super-League-Studio bei blue Sport am Samstagabend genug Zeit übrig, um mit Uli Forte und Experten-Kollege Philippe Montandon in Erinnerungen zu schwelgen.

Die beiden vereint nämlich nicht nur die Tätigkeit bei blue Sport, sondern auch der Jugendverein FC Brüttisellen – auch wenn sie nie zusammen gespielt haben.

«Er ging relativ zügig zum FC Winterthur», sagte Forte. «Du hast aber auch zwei, drei Jährchen mehr auf dem Buckel als ich», stellt der 43-jährige Montandon klar. Mit einem Forte hat er dennoch gespielt, nämlich mit Bruder Alfredo.

Wie die beiden als Junioren im Dress des FC Brüttisellen ausgesehen haben, siehst du im Video oben. Hättest du sie erkannt?

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