Böni über Shaqiri-Rückkehr: «Schön hat Shaqiri aufs Herz statt aufs Geld gehört» Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, über die Rückkehr von Xherdan Shaqiri zum FC Basel. 16.08.2024

Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück. Eine Einordnung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Es ist ein Hammer-Transfer: Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück, wo er einst seine grosse Karriere lancierte. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni findet es «grossartig, dass er auf Geld verzichtet» und stattdessen «auf sein Herz gehört hat».

Der Kommentar von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni:

Nicht Saudi-Arabien, nicht die Türkei, nicht Griechenland – Xherdan Shaqiri kehrt nach Hause zum FC Basel. Grossartig, dass er auf Geld verzichtet, dass er nicht darauf geschaut hat, sondern auf sein Herz hörte. Es ist ein riesiger Boost für die ganze Super League. Da werden die Stadien ganz sicher voller. Da kann man überzeugt sein, dass ganz viele Kinder schauen wollen, wenn Shaqiri in der Schweiz aufläuft.

Sehr interessant wird es, neben den jungen Spielern beim FC Basel noch einen zu haben, der auf der Zehner-Position die Fäden ziehen kann. Die ganze Fussballschweiz darf sich freuen über diesen grossartigen Transfer. Wunderbar, dass Xherdan Shaqiri das so gemacht hat und am Ende auf seine Emotionen gehört hat und eben nicht dem Geld hinterherlief, wie er das vielleicht beim Wechsel in die USA gemacht hatte. Man darf gespannt sein, wie der FC Basel in den nächsten Wochen mit ihm aufläuft, das wird sehr, sehr interessant.

