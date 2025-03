Stillhart trifft mit Traumtor zum 3:0 01.03.2025

Es läuft die 40. Minute, als FCW-Spieler Basil Stillhart abzieht und den Ball mit einem wunderbaren Schuss im St.Galler Tor unterbringt. Es ist die Krönung eines fantastischen Fussballabends für die Winterthurer.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

FCSG-Goalie Lawrence Ati-Zigi will das Spiel schnell machen. Der Ghanaer spielt den Ball mit seinem linken Fuss in die Mitte, doch sein Pass gerät etwas ungenau, Mitspieler Bastien Toma hat Schwierigkeiten, die Kugel zu kontrollieren.

So landet der Ball beim Gegner. Fabian Frei passt umgehend zu Basil Stillhart, dieser nimmt den Ball 20 Meter vor dem gegnerischen Tor an und überlistet mit einem Kunstschuss, der zur Bogenlampe wird, Goalie Zigi. Ein wunderschöner Treffer – ausgerechnet von ehemaligen St.Galler. Von 2020 bis 2023 spielte der 30-Jährige in der Ostschweiz. «Ich habe ihn perfekt getroffen», so Stillhart nach dem Spiel bei blue Sport. Der glückliche Torschütze durfte dabei zum ersten Mal unter Coach Uli Forte von Beginn ran.

Stillhart über Traumtor: «Den habe ich perfekt getroffen» 01.03.2025

Es ist sein erster Super-League-Treffer seit fast einem Jahr – zuletzt hatte der polyvalent einsetzbare Spieler am 16. März 2024 in Basel getroffen – auch damals per Weitschuss.

Das Tabellenschlusslicht gewinnt am Ende auf der Schützenwiese gegen den Favoriten glatt mit 4:0.