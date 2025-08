Brecher: «Als Goalie sind es die besten Spiele, wenn man wenig zu tun hat» 03.08.2025

Der FC Luzern und der FC Zürich knüpfen sich in einer wenig ereignisreichen Partie ein 1:1 ab. Für FCZ-Torhüter Yanick Brecher gibt es trotzdem etwas zu feiern – auch wenn er nichts davon weiss.

Das Duell am Sonntagnachmittag in der Swissporarena zwischen Luzern und Zürich ist wahrlich kein Leckerbissen. Lange ist es nur ein Abtasten, kein Wunder also kommt der erste Schuss auf eines der Tore erst nach der Spielstunde.

«Als Goalie sind es die besten Spiele, wenn man wenig zu tun hat», sagt Yanick Brecher nach der Partie im Interview bei blue Sport. Der Zürcher ist zufrieden mit der Leistung seiner Vorderleute: «Wir haben es über grosse Teile gut gemacht, auch wenn wir den Luzernern viel Ballbesitz überlassen mussten. Wir haben wenig zugelassen.»

Der einzige Makel ist das Gegentor in der 72. Minute durch Adrian Grbic. «Eine Kettenreaktion, in der die Positionen nicht gut sind. Das haben sie eiskalt ausgenutzt», analysiert Brecher.

«Werde Verbesserungsvorschläge erhalten»

Neben dem gewonnenen Punkt hat Brecher einen weiteren Meilenstein zu feiern, seinen 300. Einsatz in der Super League – nur weiss der Torhüter nichts davon. «Ich wusste es nicht. Ich habe es vorhin im anderen Interview erfahren. Sicher ein schöner Meilenstein, aber sicher nicht der Wichtigste. Hätte heute lieber die drei Punkte mitgenommen.»

Diese hätte der Luzerner Neuzugang Matteo Di Giusto im Duell mit seinem Jugendverein auch gerne geholt: «Im ersten Moment fühlt es sich an wie eine Niederlage.» Angesichts des Spielverlaufs mit wenigen Chancen auf beiden Seiten sei es aber eine gerechte Punkteteilung.

Di Giusto: «Es war eher speziell für das erste Heimspiel in Luzern» 03.08.2025

Gegen den FCZ feiert Di Giusto seine Premiere vor dem Luzerner Heimpublikum: «Ich habe mich darauf gefreut und habe es sehr genossen.» Insbesondere auch weil seine Familie im Stadion war. «Ich gehe sicher noch schnell Hallo sagen», sagt er und witzelt: «Danach werde ich sicher noch mit dem Vater darüber sprechen, um ein paar Verbesserungsvorschläge zu erhalten.»

