Die Fans von Sion schossen in Lausanne Raketen aufs Spielfeld Keystone

Der FC Sion muss wegen des Verhaltens seiner Fans am 9. November 2025 in Lausanne eine Busse von 18'900 Franken sowie 3800 Franken Verfahrenskosten zahlen.

Keystone-SDA SDA

Das Spiel war für einige Minuten unterbrochen, weil ein Teil der Fans pyrotechnische Gegenstände einsetzte – darunter auch Raketen, die in Richtung Spielfeld abgeschossen wurden. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League forderte den Verein zudem auf, innerhalb von zwei Monaten einen Dialog mit seinen Fangruppen zu führen, um den Vorfall zu analysieren.