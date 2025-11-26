  1. Privatkunden
FCZ-Präsident spricht Klartext Canepa: «Da hat Malenovic eine rote Linie überschritten»

Jan Arnet

26.11.2025

Milos Malenovic und Ancillo Canepa im engen Austausch.
Milos Malenovic und Ancillo Canepa im engen Austausch.
Keystone

Trotz anhaltender Kritik und Unmut der Fans geniesst Milos Malenovic weiter vollstes Vertrauen von Ancillo Canepa. Der FCZ-Boss stellt in einem «Blick»-Interview aber klar, dass «der Bonus der Lernkurve nun vorbei» sei.

Jan Arnet

26.11.2025, 16:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FCZ-Präsident Ancillo Canepa äussert sich erstmals kritisch zu Sportchef Milos Malenovic, insbesondere zu dessen öffentlichen Auftritten und Fehlern bei Trainerentscheidungen.
  • Trotz Fehlern und wachsender interner Kritik hält Canepa weiterhin am Sportchef fest, betont jedoch klare Kompetenzgrenzen und das Ende eines «Lernbonus».
  • «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass der sportlich eingeschlagene Weg für den FCZ in die richtige Richtung geht», stellt Canepa klar.
Mehr anzeigen

Nach einem Horror-Oktober, fünf Pleiten in Folge und der Entlassung von Trainer Mitchell van der Gaag hat sich der FC Zürich wieder etwas gefangen. Vor der Nati-Pause gab es gegen Luzern endlich wieder einmal einen Sieg und am vergangenen Wochenende holten die Zürcher in Sion einen 0:2-Rückstand auf.

So ist auch die Kritik an Sportchef Milos Malenovic etwas abgeflacht. Der 40-Jährige ist seit seiner Übernahme als FCZ-Sportchef im Oktober 2023 wohl die meistdiskutierte Personalie im Schweizer Fussball und selbstverständlich auch im Letzigrund. «Milos raus»-Rufe waren Anfang Monat nach der Niederlage gegen Lausanne zu hören, Ancillo Canepa verteidigte seinen Sportchef derweil zum wiederholten Mal.

FCZ-Fans setzen Zeichen. Canepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

FCZ-Fans setzen ZeichenCanepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

In einem «Blick»-Interview ändert Canepa aber ausgerechnet jetzt etwas die Tonlage und stimmt auch kritischere Töne zu Malenovic an. Über den Rundumschlag des Sportchefs an einer Pressekonferenz im Februar («Für mich ist das Politik und Stimmungsmache») sagt Canepa: «Das hat auch uns sehr missfallen und eine rote Linie überschritten.»

Malenovic soll nicht mehr aktiv am Training teilnehmen

Die Standpauke an die Journalisten hatte zur Folge, dass Malenovic seither kaum mehr öffentliche Auftritte hat. «Milos hat selber eingesehen, dass sein Auftritt alles andere als souverän war. Deshalb haben wir die Konsequenzen gezogen, ihn aus dem Kommunikations-Stream rauszuhalten», erklärt Canepa.

Den Vorwurf, der Sportchef geniesse zu viel Macht im Verein, weist der Präsident entschieden zurück. «Niemand beim FCZ verfügt über eine Blanko-Vollmacht. Auch Milos nicht! Bei uns gibt es klar definierte Abläufe und Kompetenzregelungen. Und wenn jemand seine Kompetenzen überschreiten sollte, reagieren wir umgehend.»

«Gefälschte Unterschriften». FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

«Gefälschte Unterschriften»FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

Auch auf dem Trainingsplatz wird Malenovic künftig nicht mehr oft zu sehen sein. «Jetzt ist das Trainerteam komplett, und folglich wird Milos nicht mehr aktiv am Training teilnehmen», stellt Canepa klar. Nichtsdestotrotz soll der Sportchef weiter eng im Austausch mit dem Trainerteam stehen.

«Der Bonus der Lernkurve ist vorbei»

Dennis Hediger ist bereits der fünfte Trainer, der in den zwei Jahren unter der sportlichen Leitung von Malenovic an der FCZ-Seitenlinie steht. Laut Canepa habe der Sportchef auch da nicht immer richtig gehandelt. Talententwickler Ricardo Moniz zum Cheftrainer zu ernennen, sei ein Fehler gewesen, sagt der Klubboss. Genauso wie auch die Anstellung von Mitchell van der Gaag: «Milos weiss selber, dass er gewisse Aspekte zu wenig fundiert abgeklärt hat – das war nicht gut.»

Nach wie vor glaubt Canepa aber an eine erfolgreiche Zukunft des FC Zürich – mit Milos Malenovic. «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass der sportlich eingeschlagene Weg für den FCZ in die richtige Richtung geht.» Für den früheren selbstständigen Spielerberater sei der Wechsel in eine komplexe Struktur mit über 700 Personen und mehreren Zehntausend Anhängern eine Herausforderung gewesen, sagt Canepa. «Aber der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei.»

