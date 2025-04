Unbekannte haben vergangene Woche die Lindenhof-Mauer in Zürich mit einem «FCZ»-Graffiti besudelt. FCZ-Boss Ancillo Canepa äussert sich nun in einer Videobotschaft zum Thema Graffiti.

Solche Sprayereien würden dem Image des Vereins und der Fans schaden.

Wer durch die Strassen von Zürich geht, der sieht an jeder Ecke «FCZ»-Graffitis. Das Problem: Die gehören nicht überall hin. Für Schlagzeilen sorgte jüngst ein «FCZ»-Schriftzug an der Lindenhof-Mauer – einer Liegenschaft, die teils unter Denkmalschutz steht. Nun muss das Graffiti entfernt werden, was hohe Kosten verursacht und für viel Ärger und Unverständnis sorgt.

Wie hohl muss man eigentlich sein, um eine denkmalgeschützte 1'600 Jahre alte Mauer eines ehemaligen römischen Kastells zu verschandeln?



Canepa: «Bitte, hört auf»

Nun, ein paar Tage und einen Derby-Sieg später, richtet sich FCZ-Boss Ancillo Canepa in einer Videobotschaft an die Fans und spricht über Graffitis. Das jüngste Beispiel erwähnt er dabei allerdings nicht.

Es gebe schöne Beispiele von Graffitis, die auch legal seien. Darüber freue man sich, so Canepa. Illegale «Kunstwerke» dagegen sind ein Ärgernis. «Bitte, hört auf», so die unmissverständliche Botschaft. «Diese Aktionen schaden dem Image des FC Zürich, aber auch dem Image der Fans», sagt Canepa.

In der Videobotschaft, die auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Zürich zu sehen ist, sagt der Klub-Präsident: «Ich habe in letzter Zeit zahlreiche Beschwerden von Hausbesitzern erhalten, die plötzlich Graffitis mit FCZ-Schriftzügen auf ihren Mauern vorfanden. Das sorgt für grossen Unmut.»

Denn die Betroffenen bleiben auf den Reinigungskosten, das können schnell mal ein paar tausend Franken sein, sitzen. Die Versicherungen kommen für den Schaden nicht auf. Der Verein erhalte deshalb vermehrt Rechnungen zugeschickt, weil die Geschädigten vom Verein erwarten, dass er die Rechnungen begleicht.

