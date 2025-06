Benjamin Mendy hat beim FC Zürich noch einen Vertrag bis 2026. Keystone

Die Zeit von Weltmeister Benjamin Mendy beim FC Zürich entpuppte sich bislang als grosses Missverständnis. Nun stehen die Zeichen trotz Vertrag bis 2026 auf Abschied, wie FCZ-Präsident Ancillo Canepa zu verstehen gibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCZ-Präsident Ancillo Canepa spricht in einem Podcast über den Umbruch beim FCZ.

Er erklärt, wie er seinen Klub neu erfinden will und dass in diesem Sommer einige Spieler kommen und gehen werden.

Über Benjamin Mendy sagt Canepa: «Es ist sicher nicht das, was wir erwartet haben.» Mehr anzeigen

Der FC Zürich blickt auf eine turbulente letzte Saison zurück. Ein Jahr voller Nebengeräusche. Schirm-Eklat, Denoon-Verhaftung oder Mendy, um nur drei Stichworte zu nennen. Das Saisonziel wurde verpasst – der FCZ musste in die Relegation Group und verpasste die europäischen Plätze. Viele Spieler sind neu gekommen, viele haben den Verein verlassen.

Von Chaos könne aber keine Rede sein, findet Klub-Präsident Ancillo Canepa. «Es ist auf keinen Fall chaotisch bei uns», sagt er im Podcast «Dritte Halbzeit». «Ich habe schon vor anderthalb Jahren an der Generalversammlung gesagt, dass ich den FCZ neu erfinden will. Wir haben einen neuen Sportchef verpflichtet und eine neue Philosophie definiert.» Die Zürcher wollen den richtigen Mix finden zwischen Top-Talenten und erfahrenen Spielern.

Bereits im letzten Winter wurde der grosse Kader-Umbruch gestartet, in diesem Sommer wird sich auf dem Transfermarkt beim FCZ wieder viel tun. Bei den Leihspielern Mounir Chouiar und Juan José Perea wird die Kaufoption nicht gezogen, der Vertrag mit Rodrigo Conceição wird aufgelöst. Mirlind Kryeziu, Ifeanyi Mathew, Jean-Philippe Gbamin und Ramon Guzzo verlassen den Klub ebenfalls. Auch die Leih-Rückkehrer Nikola Katic und Nemanja Tosic stehen vor dem Abschied.

«Mendy hat sehr schlecht gespielt»

Und was ist mit Benjamin Mendy? Der französische Weltmeister von 2018, der aufgrund vergangener Gerichtsverfahren seit seiner Ankunft in Zürich oft im Mittelpunkt der Berichterstattung stand, konnte sportlich nicht das liefern, was man sich beim FCZ vorgestellt hat.

«Es ist sicher nicht das, was wir erwartet haben», gibt Canepa zu. «Er war psychisch und physisch überhaupt nicht auf der Höhe, hat sehr schlecht gespielt, Gegentore verursacht und sich verletzt. Alles in allem war das keine glückliche Geschichte.»

Klingt sehr nach Abschied, Mendy hat allerdings noch einen Vertrag bis 2026 und steht nach wie vor im Kader. «Es könnte sich sicher noch etwas tun», sagt Canepa.

Bei den Zuzügen haben sich die Zürcher bislang noch zurückgehalten. Abgesehen von ein paar Nachwuchsspielern und dem neuen Trainer Mitchell van der Gaag gibt es in der 1. Mannschaft noch keine neuen Gesichter. Das dürfte sich aber bald ändern. Canepa: «Wir sind noch dran, den einen oder anderen Spieler für gewisse Positionen zu verpflichten.»

