Gespräch mit Ancillo Canepa zum Fall Benjamin Mendy Nach den medialen Berichterstattungen und diversen Fan-Rückmeldungen nimmt FCZ-Präsident Ancillo Canepa im Gespräch mit der unabhängigen Moderatorin und Mediatorin Karin Frei ausführlich Stellung zum Fall Benjamin Mendy (Quelle: FCZ TV) 28.02.2025

Der FC Zürich holte mit Benjamin Mendy einen Weltmeister in die Super League. Die Vergangenheit des Spielers hallte bis in die Schweiz nach. Der Transfer stiess auf viel Kritik. FCZ-Boss Ancillo Canepa nimmt nun in einem Interview Stellung.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen FCZ-Präsident Ancillo Canepa zeigt im Interview mit Karin Frei Verständnis für verletzte Gefühle von Fans und Frauenorganisationen aufgrund des Transfers von Benjamin Mendy. Eine Vertragsauflösung stand trotz der Kontroverse aber nicht zur Debatte

Canepa räumt bei der Kommunikation eine unglückliche Formulierung ein, bleibt aber bei seiner Sichtweise. Man habe die Wucht der negativen Reaktionen unterschätzt, gibt der FCZ-Boss zu.

Mendy habe in der Untersuchungshaft reflektiert und sein Leben geändert. Er sei heute Familienvater und konzentriere sich auf den Sport. Eine öffentliche Stellungnahme sei möglich, das liege aber beim Spieler, resümiert Canepa.

Der FCZ habe Mendy aus sportlichen, nicht aus finanziellen Gründen verpflichtet. Mendy sei ein Leader, das Team habe ihn gut aufgenommen. Mehr anzeigen

Der FC Zürich sah sich aufgrund massiver Kritik gezwungen, Stellung zur Verpflichtung von Benjamin Mendy zu nehmen. Präsident Ancillo Canepa verteidigt am Freitag in einem ausführlichen Interview mit der Journalistin Karin Frei die Entscheidung des Klubs, den französischen Verteidiger unter Vertrag zu nehmen.

Mendy wurde 2021 wegen schwerer Vorwürfe verhaftet, jedoch in sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen. Dennoch sorgt sein Transfer für grosse Empörung, insbesondere bei Fans und Frauenorganisationen. Canepa betont, dass der Verein die Reaktionen unterschätzt habe und nun transparent kommunizieren wolle. «Wir haben die Heftigkeit der Reaktionen so nicht erwartet», räumt er ein.

«Unglückliche Wortwahl»

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft eine frühere Aussage Canepas, wonach bekannte Fussballer oft Ziel falscher Anschuldigungen seien. Dies wurde als Verharmlosung sexueller Gewalt interpretiert. «Ja, das war sicher ein bisschen unglücklich formuliert von mir», gibt Canepa zu, betont jedoch: «Wenn wir etwas wirklich widerlich finden, dann ist das alles, was irgendwo mit Vergewaltigung und Missbrauch zusammenhängt.»

Zur Entscheidungsfindung erklärt Canepa, dass der Klub Mendy nicht nur anhand juristischer Dokumente, sondern auch in persönlichen Gesprächen bewertet habe. «Er hat uns glaubhaft versichert, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat», sagt der FCZ-Präsident. Mendy habe ihm und anderen Vereinsverantwortlichen geschildert, dass seine Zeit in Untersuchungshaft eine Art «Befreiung» gewesen sei: «Zum ersten Mal hatte er Zeit zum Nachdenken.»

Mendy als «sportliche Verstärkung» verpflichtet

Auf die Frage, warum sich Mendy bisher nicht öffentlich geäussert habe, antwortet Canepa, dass der Spieler nach seiner Freisprechung bewusst geschwiegen habe. Eine direkte Stellungnahme halte er für möglich, aber sie liege in der Verantwortung des Spielers selbst.

Benjamin Mendy (vorne) kam bei der Pleite im Cup-Viertelfinall zu einem Teileinsatz. KEYSTONE

Ein weiterer Aspekt betrifft die wirtschaftliche Dimension des Transfers. Canepa verneint, dass finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt hätten: «Finanzielle Überlegungen haben überhaupt keine Rolle gespielt.» Der FCZ habe Mendy als sportliche Verstärkung verpflichtet, nicht als Spekulationsobjekt für einen späteren Weiterverkauf. Gleichzeitig erkenne man die Vorbildfunktion von Fussballern und sehe sich in der Verantwortung, die Spieler entsprechend zu sensibilisieren.

Trotz der Kritik sei Mendy in der Mannschaft gut integriert. «Die Spieler sind begeistert, vor allem von der Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht», berichtet Canepa. Der 30-jährige Franzose habe bereits junge Mitspieler privat eingeladen und für sie gekocht.

Der FCZ will aus den Fehlern lernen

Canepa zeigt Verständnis für die negativen Reaktionen, insbesondere von Frauen, die sich durch Mendys Verpflichtung verletzt fühlen. Er betont, dass der Verein Gewalt gegen Frauen klar verurteile und in Zukunft noch stärker auf Sensibilisierung setzen werde. Auf die Frage, ob der Klub den Vertrag mit Mendy aufgrund der Kontroversen hätte auflösen können, antwortet Canepa klar mit Nein. «Wir haben das intensiv diskutiert. Am Ende waren wir überzeugt: Er hat aus seiner Vergangenheit gelernt.»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa. KEYSTONE (Archivbild)

Das Interview schliesst mit der Erkenntnis, dass Kommunikation in sensiblen Themen noch wichtiger sei, als der FCZ zunächst angenommen habe. «Wir können auch lernen», sagt Canepa und kündigt an, dass der Klub künftig verstärkt auf Aufklärung und Sensibilisierung setzen werde.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Der Hintergrund zu Benjamin Mendy Benjamin Mendy, damaliger Spieler bei Manchester City, wurde im August 2021 von der Polizei in England verhaftet. City suspendierte den Spieler.

Er wurde in mehreren Fällen angeklagt: Acht Fälle von Vergewaltigung, ein Fall von versuchter Vergewaltigung, ein Fall von sexueller Nötigung.

Im Januar 2022 kam Mendy gegen Kaution frei. Im Juli 2023 wurde er von allen Anklagepunkten freigesprochen.

In den Kader von ManCity kehrte er nie zurück. Der Verein liess seinen Vertrag auslaufen.

Im Sommer 2023 wechselte Mendy zum französischen Klub Lorient, wo er aber nur selten zum Einsatz kam.

Am 11. Februar vermeldete der FC Zürich den Transfer des Weltmeisters von 2018. Beim FCZ soll Mendy wieder zu mehr Spielzeit kommen. Mehr anzeigen

Mehr Artikel zum Thema

Mehr Videos zum Thema

Frei über FCZ-Mendy: «Der erste Spieler, der mehr Bauchansatz hat als ich» 22.02.2025

Gygax zum Mendy-Transfer des FCZ: «Es könnte eine schöne Geschichte werden» 15.02.2025