Canepa: «Wir müssen Trüffelschweine sein» 29.07.2023

FCZ-Präsident Ancillo Canepa erläutert im Pausen-Interview mit blue Sport, wie die Suche nach dem neuen Sportchef vorangeht, wie viel Geld man in die Hand nehmen will und was für ein Profil eine Nummer Neun mitbringen muss.

Ancillo Canepa, wann präsentiert der FC Zürich den neuen Sportchef?

Ich habe das schon ab und zu erwähnt. Am 1. Oktober haben wir einen neuen Sportchef. Und was ich immer wieder gesagt habe, wir sind ein Team. Also die Strukturen sind nicht zusammengefallen. Wenn uns (Marinko) Jurendic verlassen wird, haben wir schon ein Haufen Arbeit geleistet. Und was auch bekannt ist, wir suchen sicher noch einen Neuner.

Wir sind aber nicht der einzige Club in Europa, der einen Neuner sucht. Aber auch wenn wir heute die Mannschaft sehen, haben wir einige Spieler, die torgefährlich sind. Von daher auch hier keine Hektik, keine Hysterie. Nur einen Transfer zu machen, damit wir einen gemacht haben, das mache ich sicher nicht mehr. Wir wollen überzogen sein, dass ein Spieler uns auch sportlich und menschlich weiterhilft.

Hat man nach dem Verkauf von Aiyegun Tosin (ging für rund vier Mio. Euro zu Lorient: d.Red.) jetzt finanziell ein wenig andere Möglichkeiten?

Auch da wollen wir nichts überstürzen. Es ist ja bekannt, dass die meisten Schweizer Clubs, die nicht von irgendwelchen Ausländern finanziert sind, mit einem beträchtlichen Defizit – mit roten Zahlen – anfangen. Das heisst, man braucht Europacup oder eben halt auch Transfereinnahmen, um eine rote Null zu erreichen. Wenn wir eine gute Chance haben, werden wir investieren und sicher den Spieler holen. Wir müssen ein bisschen Trüffelschwein sein. In Europa gibt es über 30'000 Profis, rein mathematisch gibt es ein paar hundert Neuner, die finanziell machbar sind.

Wenn wir das Anforderungsprofil anschauen – das muss ein gestandener Neuner sein, oder? Ihr habt ja gesagt, ihr werdet sicher nicht ein junges Talent verpflichten und es einem eigenen Jungen vor die Nase setzen ...

Grundsätzlich geht es immer darum, dass ein Neuner Tore schiesst. Ob er 20- oder 40-jährig ist, spielt in dem Sinne keine Rolle. Aber wenn wir nicht hundert Prozent überzeugt sind, dann machen wir es nicht. Wir haben junge Spieler, die hinten drücken. Das war auch ein Kriterium bei unserer Kadenplanung, dass wir nicht einfach wahllos Spieler holen, weil wir ja wirklich hochgradig talentierte Spieler haben. Und denen wollen wir nicht den Platz verbauen. Die sollen die Chance bekommen, Erfahrung und Spielpraxis zu sammeln. Wenn ich den heutigen Match anschaue, ist es ein bisschen früh. Aber man sieht ein wenig die Entwicklung. Das ist einfach für mich wichtig, dass man sieht, in welche Richtung es gehen kann.