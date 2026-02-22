Captain Benito stinksauer: «Es ist für mich unverständlich»

Benito: «Das 3:1 kommt zu einem schlechten Moment» 22.02.2026

YB kassiert in Sion die zehnte Saisonniederlage und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Relegation Group. Captain Loris Benito sucht im Interview bei blue Sport eine Erklärung für die Baisse.

Der 6:1-Sieg gegen Winterthur hätte für YB der Befreiungsschlag sein sollen. Hätte, denn mit der Leistung im darauffolgenden Spiel auswärts in Sion zeigte das Team von Gerardo Seoane, weshalb es nicht um den Meistertitel kämpft, sondern um die Top-6 zittert.

Im Wallis fehlte es den Bernern einmal mehr in dieser Saison an Biss – offensiv zu harmlos, defensiv nicht konsequent genug. Die 1:3-Niederlage, die aufgrund von zwei aberkannten Sion-Toren auch höher hätte ausfallen können, war mit dem Gezeigten die fast schon logische Folge.

«Eine Erklärung habe ich nicht. Wir standen in dieser Saison so oft an diesem Punkt, an dem wir eine Erklärung suchten und sie nicht hatten», gibt sich YB-Captain Loris Benito nach dem Spiel bei blue Sport ratlos. «Für mich ist es unverständlich, wenn wir zu Hause ein Match gegen Winterthur spielen, der Aufwind gibt und überzeugend ist, dass man sich dann nicht bewusst ist, dass es mit dem Effort zusammenhängt, den man geleistet hat.»

Diesen Effort habe man in Sion einmal mehr in dieser Saison nicht auf den Platz gebracht. Dass nach dem dritten Gegentreffer eine Reaktion der Berner ausblieb, führt Benito auf den mentalen Zustand des Teams zurück: «Wenn wir mental voll bereit und voll da wären, hätte es vielleicht ein Aufbäumen gegeben. Die Mannschaft ist in diesem Jahr aber schwierig unterwegs. Wir haben uns den mentalen Zustand selbst zuzuschreiben und es ist schwer, da wieder rauszukommen.»

Spycher: «Seoane hat unser 100-prozentiges Vertrauen»

«Es ist eine anspruchsvolle Phase», sagte YB-Boss Christoph Spycher bereits vor dem Spiel im Interview bei blue Sport. «Der bisherige Verlauf der Saison ist enttäuschend, wir haben uns das sicher anders vorgestellt.»

Die Gründe für das Tief seien vielschichtig, führt der 47-Jährige fort: «Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Wir hatten im Sommer einen grossen Umbruch und die Mannschaft hat sich nicht so schnell gefunden, wie wir das gern gehabt hätten. Wir haben die Entwicklung beim Spieler nicht gesehen, wie wir uns das wünschen.»

Mit dem Trainerwechsel Ende Oktober hat man weitere Änderungen am Konstrukt vorgenommen – die Resultate wurden unter Seoane aber nicht besser: «Leistungsmässig sehen wir einen Weg nach oben, auch wenn der nicht so schnell geht, wie wir uns das vorstellen. Wir lassen uns aber nicht von diesem Weg abbringen. Gerry Seoane hat 100-prozentiges Vertrauen von allen im Verein. Er ist der richtige Mann an der Seitenlinie und diesen Weg werden wir mit Überzeugung weiter gehen.»

Spycher: «Es ist sicher eine anspruchsvolle Phase»

Der nächste Meilenstein auf diesem Weg heisst am nächsten Sonntag FC Zürich. Punktverluste können sich die Berner nicht mehr viele leisten, der Vorsprung auf die Relegation Group beträgt sieben Runden vor der Liga-Teilung drei Punkte.

