Celestini liest keine Zeitung: «Ich bin ein sensibler Mensch» 27.05.2025

Im Fussball-Talk «Heimspiel» erläutert Basel-Coach Fabio Celestini, warum er keine Medienberichte über sich liest und wie es sich anfühlt, wenn Gerüchte auftauchen, dass sein Verein mit anderen Trainern redet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel erläutert FCB-Coach Fabio Celestini, warum er keine Medienberichte über sich liest.

Trotz interner Zweifel beim FC Basel führte Celestini sein Team souverän zur Meisterschaft und steht am Sonntag im Cupfinal.

Ob es für ihn beim FCB weitergeht, wird höchstwahrscheinlich am nächsten Montag entschieden – eine Rückkehr nach Spanien zu seinem Herzensklub Getafe gilt als mögliches Szenario. Mehr anzeigen

Nach seiner erfolgreichen Spielerkarriere war Fabio Celestini zuerst zwei Jahre in der Fussball-Welt als Assistent unterwegs. Seit 2015 ist er im Schweizer Fussball als Cheftrainer tätig. Zuerst bei Lausanne-Sport (bis 2018), dann bei Lugano (bis 2019), in Luzern (bis 2021) sowie für sechs Spiele in Sion (Novem. 2022 bis Februar 2023). Seit Ende Oktober 2023 steht der Romand beim FC Basel an der Seitenlinie.

Was er an allen Station nicht tat? Zeitung lesen. «Ich lese nicht. Ich bin ein sehr sensibler Mensch», so der 49-Jährige im Fussball-Talk Heimspiel. «Wenn ich etwas lese von Personen, welche keine Ahnung haben, was im Training oder in der Garderobe passiert, aber dann nur diese 90 Minuten auf dem Feld sehen und kritisieren ...»

Die Vorteile der Celestini-Methode

Die Arbeit der Presseleute sei richtig und auch kein Problem, das sei deren Job, hält der Meister-Trainer fest, der mit dem FCB diesen Sonntag im Cup-Final gegen Biel noch das Double anstrebt. «Aber mein Job ist nicht, Kritiken zu lesen», meint Celestini. Seine Aufgabe sei es, mit dem Staff und Spielern zu sprechen, Spiele zu analysieren und Lösungen zu suchen, resümiert Celestini.

Diese Herangehensweise bringe den Vorteil, dass er eine Pressekonferenz neutral und ruhig angehen könne: «Als Trainer kann man seine Botschaft so besser vermitteln.» Wenn man alles lese, könne man nicht neutral eine Pressekonferenz angehen. «Das ist unmöglich», betont Celestini. Deshalb habe er ein Rezept gesucht, wie er sich selbst unterstützen könne.

«Ich bin sehr sensibel – wenn ich etwas Kritisches von Zubi lesen würde ...», neckt er in Richtung Pascal Zuberbühler. Der blue Sport Experte kann Celestinis Haltung gut nachvollziehen: «Ob Spieler oder Trainer – wenn es nicht gut läuft, stehst du in den Medien in der Kritik, dann wirst du es irgendwie zu hören kriegen.»

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern waren «nicht schön zu hören»

Die Vogel-Strauss-Methode hat Celestini auch diese Saison angewendet. Obwohl Basel bereits im Frühling auf Platz 1 lag, führten die FCB-Verantwortlichen im März noch Gespräche mit Trainer-Kandidaten. Wie man mit solchen Nachrichten umgehe, will Moderator Stefan Eggli wissen.

FCB-Gespräche mit Zeidler? Vogel: «Hätte niemals rauskommen dürfen» Der FC Basel fegt die Gegner in der Super League reihenweise vom Feld und ist auf Meisterkurs. Dennoch kommen Gerüchte um eine mögliche Trennung von Trainer Fabio Celestini auf. Das löst im Fussball-Talk Heimspiel Unverständnis aus. 22.04.2025

«Es ist nicht schön zu hören, aber mein Job ist es, zu trainieren. Was hilft es mir dabei, wenn ich daran denken muss, dass mein Verein mit anderen Trainern spricht?», fasst Celestini zusammen. Das Resultat gab ihm recht. Trotz dieser Begleitumstände liess sich Celestini nicht beirren und konnte mit seinem Team souverän die Meisterschaft eintüten.

Bald wird entschieden, ob Celestini und der Verein ihre erfolgreiche Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortführen werden. Mit Getafe lockt womöglich ein Klub, der für Celestini eine Traumdestination wäre.

«Daniel Stucki (FCB-Sportchef – Anm. d. Red.) und ich müssen uns Gedanken darüber machen, was in diesen 19 unglaublichen Monaten alles passiert ist. Am Montag, 2. Juni, am Nachmittag nach dem Pokalfinal, haben wir eine Sitzung geplant», sagt Celestini im internen Podcast «Achzädreyenünzig». Bei diesem Treffen wird also entschieden, ob Celestini, der den FC Basel bei seinem Amtsantritt als Tabellenletzter übernahm, weitermachen wird. Klar ist: Ein Abgang von Celestini wäre ein grosser Verlust – für den FC Basel, aber auch für die Super League.

Heimspiel als Podcast

Basel-Meistertrainer Fabio Celestini Fabio Celestini spricht über den unglaublichen Weg des FCB vom letzten Tabellenrang zurück an die Spitze, über Xherdan Shaqiri und darüber, ob er FCB-Trainer bleibt. Weitere Gäste von Stefan Eggli: FCB-Spieler Dominik Schmid und Pascal Zuberbühler. 27.05.2025

